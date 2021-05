Forlanini Run Free 10K, la lecchese Maria Righetti è seconda

Terza tappa del circuito Milano e Monza Run Free

380 gli atleti all’arrivo nella classifica generale

MILANO – Terza tappa della Milano e Monza Run Free. Dopo l’esordio con la prima delle sei prove che si è disputata il 18 aprile al parco di Monza, la successiva il 25 aprile al Monte Stella a Milano, ecco ora la terza tappa che domenica 9 maggio si è corsa al parco Forlanini e a cui faranno seguito la quarta tappa il 22 maggio sempre a Milano al parco nel quartiere Fiera, al Parco delle cave il 6 giugno e l’ultima gara al Parco Sempione il 19 giugno.

Gare di 10km su strada e tra le indiscusse protagoniste c’è la nostra Maria Righetti 35enne tesserata da sempre per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni di cui oltre a essere valida atleta, è anche allenatrice del gruppo mezzofondo. Maria nelle due gare precedenti era sempre salita sul podio Assoluto col 3° posto a Monza e la successiva vittoria al Monte Stella, questa volta la lecchese trova sulla sua strada una Giovanna Epis battagliera, la rappresentante del Cs Carabinieri oltre a vincere in 33’51” la classifica Assoluta femminile si piazza anche al 9° posto generale, lasciandosi alle spalle moltissimi atleti del “sesso forte”, in 37’15”. In linea con le prestazioni precedenti arriva la Righetti che oltre al 2° posto nella classifica femminile arriva anche al 55° posto generale, a seguirla sul podio col terzo posto per La Recastello Radici Group, Katia Nana che completa il percorso in 37’25”.

Non finiscono qui le soddisfazioni in casa Righetti, nella giornata della festa della mamma, ritorna alle gare anche Carmen Piani (mamma di Maria) e lo fa correndo in 43’58” (179^) nella classifica generale ma 1^ nella SF55. Anche lei, come la figlia, veste i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Epilogo in volata per la gara maschile

Dario Rognoni del Cus Pro Patria Milano con 31’39” si aggiudica la corsa seguito a un solo secondo da Simone Paredi per l’Atl Pidaggia e a 5 secondi da Filippo Ba del Gruppo Alpinistico Vertovese. Mattia Canali dell’Atl 87 Oggiono conclude in 37’15” al 53° posto Assoluto ma al 2° posto di categoria tra le Promesse.

Altri risultati lecchesi

91° Dino Besana 39’22” (Soc Escursionisti Civatesi), 94° Giacomo Zanardi 39”31 (Atl 87 Oggiono), 148° Ambrogio Artusi 42’56” (Pol Pagnona), 158° Danilo Gaffuri 43’49” (3 Life), 198° Giuseppe Cavenaghi 46’22” (Gs Rogeno), 203° Umberto Bossetti 46’46” (Osa Org Sportiva Alpinisti), 242° Mario Gioia 50’26” (Pol Rovinata).