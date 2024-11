Francesco Paccagnella, giovane promessa dei rally, trionfa a Monza

A soli 17 anni vince l’8^ edizione del Rally Circuit Vedovati di Monza nella categoria Under 18

MONZA – A soli 17 anni, Francesco Paccagnella si è già fatto notare nel mondo dei rally. Lo studente dell’Istituto tecnico Badoni di Lecco ha partecipato all’8^ edizione del Rally Circuit Vedovati di Monza, conquistando risultati che promettono un futuro brillante. Al volante di una Renault Clio Rally5 preparata dal team Autotecnica2, e in coppia con il navigatore canturino Luca Cornacchia, Paccagnella ha dominato nella sua categoria, chiudendo al primo posto tra gli Under 18, in RC5N e nella classe Rally5. Nella classifica assoluta si è piazzato 50°, un risultato notevole considerando l’età e l’esperienza ancora in crescita.

La passione per i motori sembra essere una questione di famiglia. Francesco ha infatti ereditato l’amore per i rally dal padre Marco Paccagnella, figura ben nota nel panorama rallystico internazionale. Marco non è soltanto un pilota di successo, con numerosi podi all’attivo, ma anche un volto televisivo grazie al programma DriverTV, dedicato al mondo del motorsport.

Il giovane talento ha iniziato a familiarizzare con la guida già a 5 anni, muovendo i primi passi su pista con i kart. A 10 anni, le lezioni sull’Ice Driving School di Livigno, dove il padre lavora come istruttore nei mesi invernali, hanno affinato ulteriormente le sue capacità. Questa formazione precoce e la guida esperta di papà Marco hanno permesso a Francesco di raggiungere prestazioni di alto livello.

Il Rally Circuit Vedovati non è stata l’unica occasione in cui Paccagnella si è distinto. Nell’ultimo anno ha partecipato a diverse competizioni su pista, sempre al volante della Clio Rally5, ottenendo risultati che confermano il suo talento e la sua determinazione.

Per il giovane pilota lecchese, Monza rappresenta solo una tappa di un percorso che sembra destinato a portarlo sempre più in alto nel mondo del motorsport. Con un curriculum già ricco di successi e una passione innata, Francesco Paccagnella si candida a essere uno dei nomi da tenere d’occhio nei rally del futuro.