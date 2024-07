Kayak. Gare di velocità per i giovani del Ck Rivabella, Marilù Brambilla sopra le righe

A Brescia i lecchesi hanno partecipato alla prova del circuito Canoa Giovani

La società del presidente Claudio Bettinazzi un esempio per la capacità di far praticare ai giovani più discipline

LECCO – Gara regionale di velocità Canoa Giovani, domenica scorsa, per il Canoa Kayak Rivabella di Lecco impegnato a Brescia, sulle acque di un laghetto artificiale del Parco delle Cave. In gara Allievi e Cadetti sulle distanze di 2.000 metri, 200 metri e nella specialità sup.

In un’ottica di multidisciplinarietà, infatti, la Federazione Italiana Canoa Kayak (Fick), proprio con il circuito Canoa Giovani, sta spingendo affinché gli atleti delle categorie giovanili provino a praticare più specialità possibili per costruirsi un bagaglio motorio il più possibile completo, senza esasperarli dal punto di vista agonistico e portando avanti anche l’aspetto più ludico della canoa. E il sup, disciplina di cui da un paio d’anni si organizzano gare, gravita nell’orbita della federazione proprio con questo intento promozionale.

Tornando alla gara di Brescia, l’atleta di giornata è stata sicuramente la nostra Marilù Brambilla (Cadetti A) che ha vinto tutte le gare (2.000m, 200m e sup) con tempi di rilievo assoluto, anche rispetto alle categorie maschili. Gli organizzatori del Brescia Liberavventura, infatti, l’hanno premiata come atleta che si è distinta maggiormente nella competizione.

Per quanto riguarda gli altri risultati, negli Allievi B, Daniele Cagliani è 8° nei 2.000m, 2° nei 200m e 3° nel sup; mentre Rodolfo Aloe è 15° nei 2000m, 8° nei 200m e 6° nel sup. Nei Cadetti A Pietro Corti è 5° nei 2.000m, 5° nei 200m e 3° nel sup; Simone Baccaro è 12° nei 2.000m, 8° nei 200m e 9° nel sup. Infine nei Cadetti B Massimo Bettinazzi chiude 5° nei 2.000m, 2° nei 200m e 1° nel sup.

In gara, solamente sulla distanza dei 200 metri, anche le categorie Ragazzi e Master, per il Ck Rivabella erano presenti Beatrice Bettinazzi (Ragazze) che ha chiuso al 6° posto e Claudio Bettinazzi (Master E) che ha chiuso al 2° posto.

Una bella esperienza per il Canoa Kayak Rivabella che si è così cimentato anche nella disciplina della velocità in acqua piatta (solitamente gli atleti praticano la discesa fluviale). Alla gara erano presenti anche Maurizio Lenuzza, presidente della federazione lombarda, e Anna Merlini, del Naviglio Sport e responsabile del settore Multidisciplina.

“Una soddisfazione in più per la nostra società è l’essere stati presi ad esempio a livello lombardo proprio per la questione della multidisciplinarietà che cerchiamo di interpretare nel modo più ampio possibile con il nostro settore giovanile – ha detto il presidente Claudio Bettinazzi -. Alla luce delle gare a cui abbiamo partecipato tra discesa, velocità e ora anche sup, fa piacere aver ricevuto i complimenti da parte della federazione”.