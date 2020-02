Ginnastica Artistica. Le ragazze della Ghislanzoni-Gal sono d’argento

Brave le atlete lecchesi.

Secondo posto nel campionato di Serie A2 dopo due gare.

ANCONA – Prosegue il momento magico per la squadra di Serie A2 della Ghislanzoni-Gal. Le ragazze lecchesi hanno ottenuto un fantastico argento nella seconda prova del campionato, migliorando il secondo posto ottenuto nella gara di Firenze.

La gara inizia in salita all’attrezzo più ostico per le ragazze, la trave, gli errori non sono mancati ma portiamo a casa un esercizio solido fatto con la grinta di chi sa di non poter sbagliare.

Al corpo libero dove le ragazze eseguono quattro buoni esercizi che conquistano giudici e pubblico, nonostante alcuni decimi persi per le uscite di pedana.

Al volteggio le ginnaste lecchesi realizzano salti fin troppo penalizzati e non premiati abbastanza dalla giuria

Alle parallele le lecchesi riescono ad aggiudicarsi il secondo miglior punteggio di giornata a questo attrezzo.



Buona la prova la prova del capitano Laura Todeschini che, gareggiando su tutti e quattro gli attrezzi, si aggiudica il quarto posto all-round, mentre Lisa Rigamonti, con una gara pressoché perfetta, si aggiudica il settimo, realizzando un esercizio senza grosse sbavature a trave nonostante gli errori delle compagne.

Trave da dimenticare invece per Zoe Maccagnan che però si riscatta con un fantastico esercizio a corpo libero aperto da un doppio raccolto stoppato.

Gara molto convincente per Lisa Levati che si dimostra una certezza per la squadra a corpo libero e volteggio e fa vedere il suo potenziale anche a trave nonostante una caduta.

Diamo il bentornato a Mara Rigamonti che ricalca i campi della Serie A dopo un anno di assenza, esibendosi a parallela e volteggio. Brava anche Melissa Oceana che eccelle per la sua pulizia a parallele, mentre la sua compagna Sofia Guglieri è rimasta a bordo campo per un risentimento alla schiena.

La formazione lecchese ha totalizzato 143.100 punti totali, mettendo nel carniere ventisette punti speciali.

L’attuale classifica vede la Ghislanzoni-Gal al secondo posto assoluto con cinquantadue punti speciali.

La prossima gara sarà nel mese di marzo a Napoli, l’ultima del campionato di Serie A2.