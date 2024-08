Il Canoa Kayak Rivabella conquista 5 titoli regionali sprint a Palazzolo sull’Oglio

Protagonisti i giovani delle categorie Cadetti/e e Ragazzi/e

Ancora una volta ottimi risultati per la società del presidente Bettinazzi

LECCO – Pokerissimo del Canoa Kayak Rivabella alla gara regionale sprint di Palazzolo sull’Oglio (BS). La prova, disputata domenica scorsa, era valida per il campionato regionale Allievi, Cadetti, Ragazzi e Master. La società lecchese del presidente Claudio Bettinazzi è tornata a casa con la bellezza di cinque titoli regionali.

A laurearsi campioni lombardi sprint sono stati: Simone Baccaro (Cadetti A), Marilù Brambilla (Cadette A), Massimo Bettinazzi (Cadetti B), Beatrice Bettinazzi (Ragazze) e la squadra Cadetti B (Massimo Bettinazzi, Pietro Mechilli e Marilù Brambilla).

Tutti i risultati del Ck Rivabella

Negli Allievi B 4° posto per Daniele Cagliani e 7° posto per Rodolfo Aloe. Nelle Cadette A successo di Marilù Brambilla, mentre Simone Baccaro ha vinto nella pari categoria maschile. Nei Cadetti B 2° posto di Massimo Bettinazzi che conquista il titolo regionale perché è stato superato solamente da un avversario dell’Emilia Romagna, 4° invece Pietro Mechilli. Nelle Ragazze 2^ Beatrice Bettinazzi, superata solo da un’atleta del Veneto. Nei Senior 5° Stefano Brambilla e 8° Gioele Rota. Nei Master E argento per Claudio Bettinazzi. Nel C2 Cadetti B Pietro Mechilli e Massimo Bettinazzi sono terzi. Nelle gare a squadre vincono nei Cadetti B Massimo Bettinazzi, Pietro Mechilli e Marilù Brambilla; nei Senior argento per Claudio Bettinazzi, Stefano Brambilla e Gioele Rota.

Gara promozionale di SUP

A Palazzolo sull’Oglio, per quanto riguarda il discorso della multidisciplina riferita alle categorie giovanili, è stata organizzata anche una gara di SUP. Marilù Brambilla vince nelle Cadette A; negli Allievi B Daniele Cagliani 2° e Rodolfo Aloe 3°; nei Cadetti B Pietro Mechilli 1° e Massimo Bettinazzi 2°; nei Cadetti A Simone Baccaro 1°.

A Rivabella giornata dedicata alla multidisciplina

Sabato 31 agosto, presso il Campeggio di Rivabella, la Federazione Italiana Canoa Kayak della Lombardia organizza una gara dedicata alla multidisciplina che sarà curata dal Canoa Kayak Rivabella. Attesa una ventina di atleti di varie società: “Un ringraziamento particolare al Campeggio Rivabella per l’ospitalità”.