Il Tennis Club Lecco investe e ristruttura il Circolo. Intervento da 360 mila euro

Un progetto biennale al circolo di tennis per offrire nuovi servizi.

Tra un mese verrà inaugurato il campo di Paddle.

LECCO – Un campo da paddle, la copertura dei campi uno e due, una nuova palestra, spogliatoi migliorati… il dirigenti del Tennis Club Lecco hanno presentato ieri il progetto biennale di ristrutturazione del Circolo, un lavoro prodotto in sinergia con i dirigenti del Comune di Lecco, presenti ieri all’incontro.

Il presidente Favarelli ha aperto la serata e lasciato la parola all’Assessore allo Sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello, uno dei principali fautori di questo progetto.

“La struttura del Tennis Club è gestita in maniera egregia – dichiara l’Assessore – quindi quando il presidente mi ha sottoposto il progetto ci siamo subito trovati d’accordo. Abbiamo approvato tutto il progetto, con un contributo in stato di avanzamento dei lavori del 40%, fino a un massimo di 150.000 euro. In tutto ciò, la convenzione tra Tennis Club e Comune non verrà modificata.”

Dopo l’assessore Nigriello ha preso la parola il dirigente al Patrimonio Arch. Gilardoni, in carica da circa un anno e mezzo. “I dirigenti del Tennis Club hanno dimostrato serietà nel gestire la struttura, e non è una cosa scontata. Questa iniziativa sarà importante anche perché migliorerà un patrimonio del Comune.”

Il presidente Favarelli ha poi spiegato nel dettaglio il progetto di ristrutturazione, che dovrebbe avere un importo complessivo di circa 360.000 euro. Il primo innesto sarà il campo da Paddle, che dovrebbe essere pronto per inizio estate e sarà il primo della provincia di Lecco. Successivamente verrà costruita la copertura per i campi 1 e 2 e le tribune per i campi 7 e 8, necessarie per poter giocare il campionato di Serie A2. A fine anno partiranno i lavori per la nuova palestra. Tra le altre opere ci sarà la ristrutturazione della palazzina uffici, degli spogliatoi maschili, la modifica delle luci dei campi 1 e 2 e il rifacimento delle canaline.

“C’è subito stata un’ottima sinergia con l’Amministrazione Comunale – dichiara il presidente Favarelli – e abbiamo la fortuna che dei progetti si sono occupati alcuni soci, azzerando le spese di progettazione. Sono curioso di vedere l’impatto che avrà il campo da Paddle sul nostro Circolo, visto che è uno sport che all’estero sta riscuotendo molto successo.”

Soddisfatto anche il Direttore Generale del Tennis Club Paolo Arco. “Un progetto ambizioso che cambierà completamente volto al Circolo e ci consentirà di garantire ai soci una serie di servizi aggiuntivi di grande qualità.”

A fine serata il presidente ha approfittato dell’occasione per ricordare due iniziative importanti che coinvolgeranno il Circolo nelle prossime settimane. La prima sarà la decima edizione del torneo AICIT in cui tutto il ricavato sarà devoluto all’Associazione che aiuta le famiglie nel trasporto dei malati terminali. Il secondo sarà il torneo organizzato per il raduno mondiale del Lions Club, che si svolgerà dal 4 al 6 luglio 2019 sui campi cittadini.