Konjoneh Maggi vince il Cross Valmusone, 2^ prova indicativa per l’europeo

Strepitosa prova del lecchese che veste la maglia dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Domenica la 92^ edizione della 5 Mulini e il 24 novembre Carsolina Cross terza prova indicativa per il Campionato Europeo

OSIMO (AN) – Gran bella gara domenica per Konjoneh Maggi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella 2^ prova indicativa per il Campionato Europeo di cross che si svolgerà ad Antalya (Turchia) l’8 dicembre prossimo.

Organizzata dall’Asd Atletica Amatori Osimo, nell’impianto Sportivo atletica leggera “La Vescovara”, la gara Promessa/Seniores maschile (35 atleti per 7,5km): dopo 22’33” a vincere è il lecchese Konjoneh Maggi, quasi 20” di vantaggio sugli avversari. Al 2° posto Andrea Sanguinetti (Atletica Casone Noceto) con 22’52”, a chiudere il podio è stato Thomas Sorci (Atletica Winner Foligno) con 22’57”.

Nella categoria Juniores era presente un altro lecchese, Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana), 4° classificato con 13’28” sui 6km. A vincere è stato il trentino Francesco Ropelato (Us Quercia Dao Conad) con 12’58”, secondo Francesco Mazza (Atletica Saluzzo) con 13’01” e terzo Luciano Carollo (Atletica Valle Brembana) con 13’25”.

Domenica prossima a San Vittore Olona (MI) si svolgerà la 5 Mulini, gara inserita nel World Athletics Cross Country Tour. Presente l’azzurra Nadia Battoccletti argento alle Olimpiadi di Parigi sui 10.000m. Mentre la terza prova indicativa per il Campionato Europeo sarà la Carsolina Cross (nel 2022 la società Trieste Atletica avevano organizzato il Campionato Italiano di Cross).