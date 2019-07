La 3Life si fa in due: Ecorace Triathlon Olimpico e XTerra Suisse

LECCO – Doppio appuntamento con il triathlon nel fine settimana per la 3Life.

In quattro hanno partecipato all’Ecorace Triathlon Olimpico di Iseo Franciacorta. La gara in terra bresciana proponeva le consuete distanze di 1500 metri a nuoto, 40 chilometri ciclistici e ultimi 10 a piedi.

Il successo è andato a Michele Sarzilla del team Raschiani Tri Pavese, al traguardo in 2:09.54. Il migliore del team lecchese è risultato Daniele Tentori, 19° di categoria tra gli S4 e 129° generale fermando il cronometro a 2:40.47. Per lui prima natatoria completata in 30.53, seconda ciclistica in 1:24.32 e terza a piedi in 42.33.

“Gara che non era in programma, fatta per recuperare la mancata partecipazione all’Ecorace di Segrate ad aprile. Le fatiche della Monza-Resegone e il caldo hanno reso la gara piuttosto faticosa. La prima parte a nuoto come al solito è stato il mio tallone d’Achille, con l’aggravante della muta vietata. In bici bel percorso, adatto alle mie caratteristiche con una bella salita e infine frazione run gestita grosso modo nella media nonostante l’asfalto rovente” racconta Daniele.

Giovanni Mazzei chiude invece in 2:43.31, 27° S3 e 157° generale. Per lui parziali nelle tre frazioni di 29.23, 1:32.37 e 38.12. Per Stefano Severgnini 44^ posizione tra gli S4, 261° nel complesso, tagliando il traguardo in 2:54.49. Nelle tre singole frazioni questi i suoi tempi: 24.14, 1:35.47 e 51.25. Completa il quadro Giuseppe Sarta, 112° M1 e 664° generale in 3:45.55 con i parziali si 35.26, 1:59.14 e 1:06.38.

Oreste Alegi e Michele Gerosa hanno gareggiato nell’XTerra Suisse, manifestazione con 1500 metri a nuoto senza muta, 30 chilometri in mountain bike e ultimi 11 di trail. Il francese Arthur Forissier si è assicurato il primo posto in 2:15.07. Alegi si classifica 74° in 2:55.46 con i parziali nelle tre frazioni di 32.41, 1:21.56 in mtb e 58.42 a piedi. Tra i primi cento anche Gerosa, 96° in 3:02.29. Per lui frazioni portate a termine nell’ordine in 37.48, 1:25.24 e 56.55.