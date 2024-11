Lanfritto-Maggioni, dai Ragazzi fino ai Master in gara per il titolo provinciale

A Colverde la 6^ prova del trofeo di corsa campestre, Lieto Colle doppia gli avversari

Al via nella penultima prova ben 30 società e oltre 700 atleti

COLVERDE (CO) – Organizzata dal Lieto Colle, in collaborazione del Comitato Provinciale Fidal Como-Lecco e il patrocinio del Comune di Colverde, domenica mattina si è svolta la 6^ e penultima gara del 19° Trofeo Lanfritto-Maggioni biennale consecutivo.

30 società al via, 543 atleti in gara per il trofeo dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti, 100 atleti dagli Allievi fino ai Master, 200 piccoli atleti degli Esordienti 5/8. Una bella giornata con oltre 700 atleti in gara, dai Ragazzi fino ai Master in palio anche per il Campionato Provinciale di corsa campestre.

L’Asd Lieto Colle stravince la 6^ prova, l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al secondo posto, il Gs Bernatese conclude al terzo posto. Quinto posto per il Cs Cortenova, settimo posto per Merate Atl Promoline, nono posto per l’Atl. 87 Oggiono, a chiudere la top ten il Team Pasturo.

Nella 19^ edizione del trofeo biennale consecutivo (nel 2020 e 2021 non si è gareggiato), nel 2022 aveva vinto la 1^ prova il San Maurizio e nel 2023 aveva vinto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Nel 2024, dopo sei tappe, il Lieto Colle ha ben 4867 punti, l’Atl Lecco Colombo Costruzioni segue con 3265 punti, al terzo posto Gs Bernatese con 2585 punti. Sette tappe (obbligatoria la settima e ultima tappa a Cernusco Lombardone), una da scartare (il minor punteggio). Ci sono sette società lecchesi nelle prime 10 società, oltre l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al 2° posto, al 4° posto l’Atl 87 Oggiono con 2445 punti, al 6° posto il Cs Cortenova con 1902 punti, al 7° l’Atl Cassago con 1853 punti, all’8° posto Premana con 1701 punti, al 9° posto il Team Pasturo con 1673 punti, al 10° posto Merate Atletica Promoline con 1656 punti.

Tutti i vincitori a Colverde e i lecchesi nella top ten

Esordienti

1^ Arianna Novati (Cantù Atletica), 6^ Giulia Straniero (Atl 87 Oggiono), 7^ Ginevra Papa (Atl Cassago), 8^ Nicole Barzaghi (Atl Cassago), 10^ Marta Amadini (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Samuele Mouloud (Pol Colverde), 2^ Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 4° Simone Bergamini (Team Pasturo), 8° Thomas Gallina (Up Missaglia).

1^ Arianna Novati (Cantù Atletica), 6^ Giulia Straniero (Atl 87 Oggiono), 7^ Ginevra Papa (Atl Cassago), 8^ Nicole Barzaghi (Atl Cassago), 10^ Marta Amadini (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 1° Samuele Mouloud (Pol Colverde), 2^ Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 4° Simone Bergamini (Team Pasturo), 8° Thomas Gallina (Up Missaglia). Ragazze/i

1° Martina Ragni (Atl Alto Lario), 2^ Maissara Iwena (Cs Cortenova), 4^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 9^ Domitilla Agostini (Atl 87 Oggiono).

1° Mattia Basso (Lieto Colle), 2° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 10° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova).

1° Martina Ragni (Atl Alto Lario), 2^ Maissara Iwena (Cs Cortenova), 4^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 9^ Domitilla Agostini (Atl 87 Oggiono). 1° Mattia Basso (Lieto Colle), 2° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 10° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova). Cadette/i

1^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Vanessa Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Anna Riva (Pol Mandello).

1° Federico Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Nicola Spano (Cs Cortenova), 4° Daniele Arlati (Merate Atl Promoline), 5° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 9° Andrea Colombo (Team Pasturo).

I primi 10 Assoluti femminile e maschile

1^ Ivana Iozzia (Calcestruzzi Corradini Excels), 2^ Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como), 3^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Beatrice Merighi (Cus Insubria Varese Como), 6^ Irene Badà (Gs Bernatese), 7^ Roberta Pinchetti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 8^ Elisa Pozzoni (Pol Lib Cernuschese), 9^ Moira Civiello (Pro-Sport Rinning Academy), 10^ Elisabetta Arrigoni (Cs Cortenova).

1° Andrea Casati (Merate Atl Promoline), 2° Jacopo Chicco (Gs Bernatese), 3° Stefano Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 4° Matteo Civati (Atl Triangolo Lariano), 5° Edoardo Usuelli (Pol Lib Cernuschese), 6° Giorgio Marinoni (Atl Osg Guanzate), 7° Flavio Tornaghi (Merate Atl Promoline), 8° Juri Marelli (Osa Org Sportiva Alpinisti), 9° Francesco Bellavia (Gs Bernatese), 10° Giordano Montanari (Gs Alpinistico Vertovese).

Allieve/Master 55 in su

Allieve: 1^ Giada Feloi (Atl Alto Lario), 2^ Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Denise Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Dorotea Usuelli (Pol Lib Cernuschese), 5^ Giulia Tarasco (Atl Aricsate), 6^ Ludovica Bonaventura (N Atl Varese), 7^ Anna Piermartini (N Atl Varese), 8^ Sara Rìoncareggi (Atl Triangolo Lariano), 9^ Giulia Scaccabarozzi (Merate Atl Promoline).

SF 55: 1^ Daniela Gilari (Sev Valmadrera).

SF 60; 1^ Carmen Piani (Circolo Minerva), 2^ Donatella Rota (Pol Pagnona).

Allievi: 1° Francesco Gianola (Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Moris Gianola (Premana), 4° Andrea Minotti (Atl Mariano Comense), 5° Antonio Morabito (Pro-Sport Running Academy), 6° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7° Manith Baruffini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8° Jacopo Casalino (Lieto Colle), 9° Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10° Diego Rossetti (Atl Triangolo Lariano).

SM55: 1° Massimiliano Spano (Cs Cortenova), 2° Giuseppe Corti (Zerotriuno Triathlon Team Como), 3° Raffaele Fusi (Asg Guanzate).

SM 60: 1° Lino Marelli (Osa Org Sportiva Alpinisti), 2° Claudio Colombo (Pol Colverde), 3° Giorgio Valsecchi (Osa Org Alpinista Alpinisti).

SM 65: 1° Marino Tagliaferri (Pol Pagnona), 2° Enrico Merlo (Coop Gs Villa Guardia).

SM 70: 1° Giovanni Civillini (Sev Valmadrera), 2° Claudio Incagliato (Us San Maurizio), 3° Wladimiro Graziani (Us Albatese).

Tutti i Campioni Provinciali

Ragazzi/e: Martina Ragni (Atl Alto Lario, Mattia Basso (Lieto Colle).

Cadette/i: Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Federico Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allieve/i: Giada Feloi (Atl Alto Lario), Francesco Gianola (Premana).

Assolute/i: Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Andrea Casati (Merate Atl Promoline).

Master 35: Barbara Conti (Pol Pagnona), Stefano Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti).

Master 40: Roberta Pinchetti (Osa Org Sportiva Alpinisti), Andrea Mauri (Pro-Sport Running Academy).

Master 45: Moira Civiello (Pro-Sport Running Academy), Giovanni Gianola (Premana).

Master 50: Alessandro Marchisio (Ag Media Sport).

Master 55: Daniela Gilardi (Sev Valmadrera), Massimilano Spano (Cs Cortenova).

Master 60: Donatella Rota (Pol Pagnona), Lino Marelli (Osa Org Sportiva Alpinisti).

Master 65: Marino Tagliaferri (Pol Pagnona).

Master 70: Giovanni Civillini (Sev Valmadrera).