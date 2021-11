Grande successo per lo urban trail organizzato dal Politecnico di Milano con 1.600 atleti al via

Un centinaio i partecipanti alla gara competitiva a cui si sono aggiunti i corridori della non competitiva

LECCO – Ben 1.600 podisti hanno “invaso” questa mattina, domenica, le strade di Lecco per l’edizione 2021 della Polimirun Winter, urban trail del Politecnico di Milano che tradizionalmente si svolge nella nostra città.

Partenza alle 10 per affrontare il percorso di 10 chilometri e 425 metri di dislivello positivo con partenza e arrivo nel campus di via Ghislanzoni e passaggio nei rioni alti delle città con scorci suggestivi anche grazie alla bellissima giornata di sole. La PolimiRun Winter 2021 powered by adidas Terrex è tornata a correre in sicurezza perseguendo anche l’obiettivo dell’ecosostenibilità: “Corriamo per rendere la PolimiRun e i campus del Politecnico di Milano più ecosostenibili. Le parole d’ordine sono la riduzione dell’utilizzo di carta e di allestimenti, il riuso delle strutture negli anni a seguire e il riciclo della plastica prodotta durante l’evento”.

Tornando alla corsa è stata gara vera con un centinaio di partecipanti alla competitiva (andata sold-out prima del termine delle iscrizioni) a cui si è aggiunto un esercito di amatori che si sono iscritti alla prova non competitiva. Il successo è andato al campione di corsa in montagna della Valle Varaita (CN) Bernard Dematteis che ha tagliato il traguardo in 37’45”. Dietro di lui Andrea Alessio Albesi (Free-Zone) in 38’24”, mentre il Falco di Lecco Simone Turrisi completa il podio in 38’38”.

Al femminile è Marta Rusconi a firmare il successo con il crono di 49’06”, seguita da Lisa Panzeri della 3Life in 49’57” e Letizia Gaffuri (Us San Maurizio) in 52’22”. I vincitori hanno ricevuto in premio la scarpa da trail running Speed pro adidas Terrex. Sul palco è stato inoltre conferito un riconoscimento ai migliori rappresentanti maschili e femminili di ognuna delle 4 anime che compongono la community Politecnica: studenti, dipendenti, alumni e sostenitori del Politecnico.

Al di là dei risultati, però, la Polimirun Winter, al ritorno sulla scena dopo un periodo tanto difficile per tutti, si è confermata una vera e propria festa che ha coinvolto tutta la città!

