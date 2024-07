Lecco. Il 14 luglio si corre il 43° Check-Up del San Martino

Festa con gli Alpini Monte Medale alla baita Piazza

Partenza libera da via Quarto a Rancio dalle ore 7.30 alle ore 10

LECCO – E’ tutto pronto per la 43^ edizione del Check-Up del San Martino in calendario per domenica 14 luglio. La gara di corsa in montagna cronometrata in salita con partenza da via Quarto, nel rione di Rancio, e arrivo al rifugio Piazza è una classica per tutti gli appassionati e i numerosi frequentatori del San Martino.

Come sempre alla regia della manifestazione podistica ci sono gli Alpini del Gruppo Monte Medale di Rancio e Laorca. Le iscrizioni si effettueranno il giorno della gara, con partenza libera dalle ore 7.30 alle 10. Alle 11 verrà celebrata la messa nella chiesetta e a seguire aperitivo offerto dagli Alpini.