“Lecco per il Volley” è già un successo: 150 iscritti al nuovo progetto

Nato a settembre da una schiera di società lecchesi capitanate dalla Pallavolo Picco Lecco

“La sinergia mantiene l’identità delle società e, allo stesso tempo, accresce il valore tecnico sul territorio”

LECCO – Non ha ancora festeggiato i sei mesi di attività e “Lecco per il Volley” è già un vero successo. Nato lo scorso settembre da una schiera di società lecchesi capitanate dalla Pallavolo Picco Lecco in pochi mesi ha già coinvolto diverse squadre delle società (per un totale di 150 iscritti): Aurora San Francesco, Gso Lecco Alta e Pol. Futura 96. Protagonisti del progetto i bambini e le bambine nate dal 2015 al 2010 con un appuntamento settimanale di due ore dedicato alla pallavolo.

“E’ un progetto davvero stimolante per le società. La sinergia mantiene l’identità della società aderente e, allo stesso tempo, accresce il valore tecnico sul territorio sviluppando questo sport in una direzione univoca. Crea opportunità, avvicinando i bambini in modo divertente – precisa la responsabile del progetto Flavia Tavola -. Inoltre le varie società danno una proposta diversa, di giorni e orari e, grazie alla collaborazione, le famiglie hanno maggior scelta. Nonostante la situazione che si è creata negli ultimi anni i numeri parlano chiaro, è tornata la richiesta, sono in continuo aumento; probabilmente le famiglie, anche tramite passaparola, hanno visto in questa collaborazione un forte segnale fatto di valori e attenzione al bambino, valore in cui credo cosi come la mia società di appartenenza (Picco Lecco) e che abbiamo avvalorato nelle realtà in cui ci stiamo relazionando, oltre l’aspetto tecnico, che se con un lavoro adeguato e ben costruito lascia nel piccolo atleta una base solida per il futuro e di opportunità. La Picco è un traino nel progetto, ci auguriamo che queste collaborazioni proseguano nello spirito sportivo che ci appartiene”.

“Lecco per il Volley” è un progetto in continua evoluzione, attento alle occasioni del territorio: “Per la bella stagione abbiamo in programma alcuni momenti di gioco tra le squadre aderenti al progetto. I bambini avranno la possibilità di cimentarsi in alcuni tornei di volley e provare nuovi sport. Insomma le sorprese di certo non mancheranno” ha concluso Tavola. Per informazioni scrivere a leccoxilvolley@gmail.com.

Le testimonianze

“La collaborazione è partita nel migliore dei modi: ci siamo subito integrati e raggiunto gli obiettivi. E’ evidente una doppia valenza: le nostre ragazze vengono stimolate e gli allenatori hanno la possibilità di ampliare le proprie vedute. La nostra realtà punta sul coinvolgimento di tutti i bambini e lo stare insieme. Per questo primo anno abbiamo aderito con due squadre (under 10 e under 13), ma ci auguriamo di veder crescere questa collaborazione” precisa Andrea Marinello, responsabile del settore volley Lecco Alta.

“E’ stata una grande sorpresa, abbiamo avuto un boom di adesioni. 42 ragazze hanno dato vita al minivolley bianco e al minivolley rosso. Il prossimo anno vorremmo creare ben 5 squadre grazie alle competenze trasmesse da questo progetto. Abbiamo aderito subito, ma non smettiamo di sorprenderci positivamente a ogni allenamento… E’ un corso di aggiornamento continuo. Grazie alla Picco per questa bellissima idea!” precisa Stefano Santoro, responsabile settore giovanile minivolley Aurora San Francesco.

“E’ una forza, un progetto assolutamente da continuare. Abbiamo aderito con due squadre (Under 10 e Under 12) e il risultato è ottimo. Da evidenziare la collaborazione tra società e la possibilità di veder nascere un vero e proprio vivaio con una base tecnica davvero interessante. L’augurio è poter continuare questo progetto, organizzando momenti di gioco ed eventi dedicati” precisa Matteo Mezzera, presidente Futura 96.