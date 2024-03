Lo Sci Club Lecco domina con Linda Amidei, Ruggero Tranielli e Alessandro Pizzi

Sabato e domenica ad Aprica le gare Fis Junior con un doppio appuntamento di Slalom Gigante

APRICA – Due giorni da incorniciare quella dell’Aprica per lo Sci Club Lecco dove sabato e domenica si sono svolte le gare Fis Junior con un doppio appuntamento di Slalom Gigante.

Dopo i podi di Ruggero Traniello 2° nello Slalom e Giacomo Galli 1° sempre in Slalom nella classifica Aspiranti dei giorni scorsi, si sono aggiunti i podi sempre di Traniello 3° nello Slalom Gigante, lo strepitoso 1° posto di Linda Amidei e il doppio 2° posto di Alessandro Pizzi tra gli Aspiranti.

Nella gara femminile di sabato, Amidei sfiora il podio dopo un’ottima gara conclusa al 4° posto, buon risultato anche per Eleonora Pizzi che fa suo il 9° posto, più dietro Vittoria Giacomelli 23^, Clelia Milani 30^, Laura Bertazzoni 37^ e Aurora Cervini 45^. Squalificata nella prima manche Rebecca Meles.

Al maschile, il migliore dei lecchesi è stato Alessandro Pizzi che ha chiuso in 12^ posizione risultato che gli ha permesso di conquistare il 2° gradino del podio nella classifica Aspiranti. Quindi Francesco Peccati 20°, Nico Picech 21°, Giacomo Galli 23°, Simone Tondale 28°, Marco Balen 39°, Ivan Bertoldini 54° e Giorgio Ferri 54°. Fuori nella seconda manche Edoardo Carraro e Ruggero Traniello. Nella prima fuori Matteo Berera.

Nella gara di ieri, domenica, grandissima prestazione di Linda Amidei che fa suo il 1° posto stoppando le lancette del cronometro sul tempo di 2’14”02. Molto bene anche Eleonora Pizzi che non va molto distante dal podio chiudendo in 6^ posizione. Buona gara anche per Vittoria Giacomelli che finisce 12^, quindi Laura Bertazzoni 35^, Clelia Milani 37^, Nella Pomoni 41^, Aurora Cervini 46^. Non partita Rebecca Meles.

Nella gara maschile, grande prestazione di Ruggero Traniello che conquista il 3° gradino del podio. Ottima gara per Nico Picech che entra nella top ten conquistando il 7° posto così come Alessandro Pizzi che chiude in 10^ posizione salendo per la seconda volta sul podio tra gli Aspiranti conquistando sempre il 2° posto. Bene anche Simone Tondale 12°, quindi Francesco Peccati 21°, Riccardo Mariuzzo 22°, Marco Balen 31°, Edoardo Carraro 37° e Giorgio Ferri 46°. Fuori nella seconda manche Matteo Berera e Raffaele Monaco e nella prima Giacomo Galli.