Meeting Nazionale Giovanile Città di Chiari, vincono i lecchesi Ciappesoni e Vedana

In gara Cadette/i e Allieve/i, ben 1357 atleti e 145 società in pista

Gabriele Ciappesoni (Cadetti) vince nel salto in lungo, Filippo Vedana (Allievi) nei 110hs

CHIARI (BS) – Domenica 2 giungo si è svolto il XIX Meeting Nazionale Giovanile Città di Chiari organizzato dall’Atletica Chiari 1946 Libertas. In pista Cadetti e Allievi maschili e femminili, ben 1357 atleti e 145 società, non solo lombarde ma anche da Alessandria, Aosta, Ferrara, Novara, Parma, Reggio Emilia, Trento, Verona.

Sei società per il comitato di Lecco con 60 atleti. Due vittorie per i nostri: Gabriele Ciappesoni (Pol Mandello) vince nel salto in lungo Cadetti con 5,99m; Filippo Vedana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince nei 110hs Allievi con 14”29 migliorando anche il primato personale. Tre atleti al secondo posto: Elena Invernizzi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) argento nei 100hs con 15”14 tra le Allieve, Adelaide Castagna (Pol Mandello) argento negli 80hs con 12”35 sulle Cadette, Edoardo Colleoni (Merate Atl Promoline) argento nel getto del peso con 12,55m tra i Cadetti e migliora il primato personale.

Al terzo posto Alessandro Stella (Merate Atl Promoline) che chiude al 3° posto sui 300m Cadetti con 38”20, Samuele Cesana (Pol Mandello) 3° posto nel lancio del giavellotto Cadetti con 42,82m primato personale. Il miglior punteggio è quello di Emily Meneghinello Cadetta (Asd Libertas Mantova maschile-femminile) con i 300m con 40”54 con 1021 punti tabellari.

Tutti i risultati dei lecchesi in gara

Cadette/i

80m-11^ Virginia Rocca 10”55 (Atl 87 Oggiono), 35^ Margherita Majer 10”95 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 68^ Carlotta Capocasale 11”34 (Pol Mandello), 137^ Sofia Pau 12”28 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

80hs-2^ Adelaide Castagna (12”44 in batteria) 12”35 in finale (Pol Mandello).

300m-62^ Carlotta Capocasale 48”69 (Pol Mandello), 69^ Marta Tentori 49”40 (Merate Atl Promoline), 79^ Annalisa Cantù 51”98 (Merate Atl Promoline), 81^ Giada Biffi 53”18 (Merate Atl Promoline).

1000m-6^ Sofia Piazza 3’06”45 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 22^ Anna Riva 3’22”63 (Pol Mandello), 41^ Giulia Monzani 3’31”80 (Merate Atl Promoline).

Salto in alto-8^ Sara Ragni 1,44m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto triplo-17^ Rachele Nuzzo 9,02m (Pol Mandello), 28^ Margherita Crotta 8,00m (Pol Mandello).

100hs-9° Gabriele Ciappesoni (15”22 in batteria) 15”17 in finale (Pol Mandello), 21° Tommaso Zucchi 17”71 (Pol Mandello).

80m-3° Alessandro Stella (9”44 in batteria) non ha corso la finale (Merate Atl Promoline), 22° Pietro Scaccabarozzi 9”95 (Up Missaglia), 34° Edoardo Colleoni 10”16 (Merate Atl Promoline), 35° Luca Teruzzi 10”18 (Merate Atl Promoline), 47° Nicolas Ferrari 10”41 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 78° Stefano Alghisi 10”93 (Merate Atl Promoline), 86° Simone Tentorio 11”14 (Merate Atl Promoline).

300m-3° Alessandro Stella 38”20 (Merate Atl Promoline), 8° Leo Raimondi 39”64 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 16° Pietro Scaccabarozzi 40”80 (Up Missaglia), 32° Lorenzo Ferrari 43”46 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 52° Nicolas Ferrari 45”03 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 54° Francesco Tentori 45”10 (Merate Atl Promoline), 56° Filippo Panzeri 45”25 (Merate Atl Promoline).

1000m-5° Federico Forni 2’46”09 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34° Matteo Sandionigi 3’03”55 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 67° Enea Negri 3’15”75 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-8° Davide Bassi 1,60m (Merate Atl Promoline).

Salto in lungo-1° Gabriele Ciappesoni 5,99m (Pol Mandello), 15° Stefano Alghiesi 4,87m (Merate Atl Promoline), 35° Davide Bassi 4,35m (Merate Atl Promoline), 40° Simone Tentorio 4,12m (Merate Atl Promoline).

Getto del peso-2° Edoardo Colleoni 12,55m (Merate Atl Promoline).

Lancio del giavellotto-3° Samuele Cesana 42,82m (Pol Mandello).

Allieve/i