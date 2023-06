Monza-Resegone: sono 465 gli atleti pronti a correre la 61^ edizione 

465 atleti, 155 squadre, 42 chilometri e 1.000 metri di dislivello

Si correrà sabato 17 giugno la storica competizione podistica che il prossimo anno festeggerà il centenario dalla nascita

MONZA – E’ tutto pronto in Capanna Alpinisti Monzesi per accogliere al traguardo gli atleti della 61^ edizione della Monza-Resegone. Sono 465 gli iscritti – 98 donne e 367 uomini – che sabato 17 giugno percorreranno i 42 chilometri e i 1.000 metri di dislivello che separano l’Arengario di Monza dal Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi sul monte Resegone.

Delle 155 squadre che si presenteranno al via della Monza-Resegone, 7 sono interamente femminili, 16 composte da due donne e un uomo, 45 da due uomini e una donna, infine 87 interamente maschili. La 61^ edizione della Monza-Resegone prenderà ufficialmente il via sabato 17 giugno alle ore 21 dall’Arengario di Monza.

Enrico Dell’Orto, Presidente della Società Alpinisti Monzesi commenta: “La Monza Resegone è una competizione storica per il nostro territorio che il prossimo anno festeggerà i 100 anni dalla nascita. Un anniversario importante che ci vedrà impegnati nella realizzazione di un’edizione ancora più speciale di questo entusiasmante appuntamento per gli appassionati della corsa e non solo. Anche per quest’anno ci immaginiamo sudore e fatica ma anche immense soddisfazioni, applausi e incitamenti del pubblico che tanto ammira e sprona in ogni edizione i nostri atleti. Insomma, le impagabili emozioni e la solita straordinaria atmosfera che si respira quando si fa la Monza-Resegone!”

L’emozionante gara podistica è organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi insieme a Comune di Monza, Monza Marathon Team e Federazione Italiana di Atletica Leggera. Un appuntamento che da sempre si svolge a squadre, in notturna, e che per questa edizione ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Monza-Brianza, Provincia di Lecco e Comune di Erve.

La corsa vedrà gli atleti cimentarsi in una grande sfida con partenza dal centro di Monza (162 m s.l.m.). Attraverseranno numerosi Comuni – Villasanta, Arcore, Usmate Velate, Carnate, Osnago, Cernusco Lombardone, Merate, Calco, Airuno, Olginate e Calolziocorte – per poi proseguire lungo i tornanti di Rossino ed Erve. La gara terminerà solo dopo che tutti gli atleti avranno percorso i ripidi sentieri per raggiungere il traguardo: la Capanna Alpinisti Monzesi (1.173 m s.l.m.) sul Monte Resegone.

I successivi appuntamenti saranno domenica 18 giugno, alle ore 18, quando sarà reso noto l’ordine di arrivo delle squadre mentre la classifica ufficiale verrà rilasciata martedì 20 giugno. Venerdì 23 giugno, infine, avrà luogo la cerimonia di premiazione della 61^ edizione della Monza-Resegone.