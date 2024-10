Mtb. Matteo Valsecchi conquista il Circuito Marathon Tour tra infortuni e difficoltà

“Nonostante tutto non ho mai perso la voglia di pedalare. Ho fatto il possibile e, alla fine, qualcosa è arrivato”

Due stagioni travagliate per il lecchese del Lissone Mtb che sfodera tutta la sua grinta e conquista un risultato inatteso

LECCO – Dopo due stagioni a dir poco complicate il biker lecchese Matteo Valsecchi torna a gareggiare ad alti livelli e vince il Circuito Marathon Tour di mountain bike. Carattere e passione ne ha da vendere (ha gareggiato anche un anno tra i Pro prima di scegliere la professione di ingegnere), ma negli ultimi due anni la sfortuna ci ha messo lo zampino.

“Era il luglio 2023 quando, in allenamento, sono caduto. Ho messo male la mano a terra e il radio si è letteralmente frantumato e poi ho lussato l’ulna. Da qui è iniziato un vero e propria calvario, avanti e indietro dagli ospedali per continue operazioni. Addirittura i dottori mi dissero che non avrei più recuperato l’uso completo della mano. E’ stata una vera disdetta perché stavo andando fortissimo, avevo vinto tutte le gare e il campionato italiano mi vedeva favorito”.

Matteo Valsecchi, 32 anni, oggi corre nella categoria Master 1 (30-34 anni) con la maglia del Lissone Mtb. Anche la stagione 2024 è stata tutt’altro che semplice: “Ovviamente per i problemi alla mano ho cominciato a gareggiare tardi, sono salito in sella in una competizione ufficiale solamente a fine aprile scorso. Stavo cercando una certa continuità quando sono incappato in un’altra brutta caduta. Probabilmente non ero ancora del tutto a posto, fatto sta che stavo provando il percorso del campionato italiano quando sono finito a terra e mi sono rotto una spalla”.

Il lecchese è stato costretto ancora una volta a rimanere fermo, da maggio fino ad agosto, non è stato facile ritornare in sella: “Devo dire che non ho mai mollato, sicuramente mi ha aiutato la grande passione che ho per questo sport. E così sono riuscito a conquistare anche un risultato davvero inatteso: ho vinto il Circuito Marathon Tour partecipando a quattro delle cinque prove in programma, portando a casa due vittorie e due secondi posti. Dopo una lunga serie di episodi sfortunati, è arrivato un risultato praticamente impossibile da prevedere”.

Il pensiero va già alla prossima stagione, anche perché Matteo sta tornando ad alti livelli: “Purtroppo sto entrando in forma solo adesso, proprio quando la stagione agonistica è conclusa. Sicuramente non ho mai perso la voglia di pedalare e per la prossima stagione spero, prima di tutto, di ritrovare la continuità, poi sono sicuro che anche i risultati verranno”.