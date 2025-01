Novità importanti in arrivo per la Utlac-Lake Como Ultra Trail 2025

Crescono l’internazionalità e le novità

Record di iscrizioni e un percorso rinnovato per ogni livello

LECCO – Grandi novità per l’evento “Utlac – Lake Como Ultra Trail 2025”, che sta acquisendo sempre più carattere internazionale. I primi dati per il 2025 registrano un incremento del 50% degli iscritti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, distribuiti sulle tre distanze di 250 km, 60 km e 30 km. Già raggiunto un record sulla distanza regina, quella corsa in autonavigazione.

A sorprendere ulteriormente sono i numeri internazionali: degli oltre 500 iscritti attuali, gli atleti provengono da 30 nazioni e, per la prima volta, da tutti i continenti. Tra le novità in arrivo, ci saranno modifiche al percorso e alla logistica per la distanza intermedia (la 60 km) e una nuova distanza pensata per tutti.

Utlac30, la distanza più breve e più “lacustre” dell’Utlac Trail, ha già superato la metà dei pettorali disponibili. La Utlac60, la novità più recente della famiglia Utlac, si conferma una scelta vincente, con già il 50% dei pettorali assegnati e previsioni di ulteriore incremento grazie ai recenti miglioramenti sul percorso, ai ristori e alle modifiche sui cancelli orari, che rendono la gara ancora più accessibile anche ai runner più indecisi.

Inoltre, la Utlac250, la distanza regina, ha già superato il numero di iscritti dell’anno scorso, con i vincitori maschile e femminile, Daniele Nava e Silvia Trigueros Garrote, pronti a sfidarsi di nuovo sui sentieri del Lario nel 2025, con Silvia che punta a un incredibile tris.

Il trend per l’edizione 2025 è dunque decisamente positivo e in crescita, confermando le aspettative degli organizzatori, che avevano già preannunciato una “edizione di consolidamento” per perfezionare i servizi agli atleti, il percorso e la logistica. Una necessità derivante dal successo crescente dell’evento, che, nelle sue tre edizioni (compreso il formato Utlac 250km + 30km lanciato nel 2022), ha visto i numeri raddoppiare ogni anno, fino a raggiungere quota 900 iscritti nel 2024. L’organizzazione di Larius punta a un miglioramento continuo, con l’obiettivo di rafforzare ogni anno un evento che promuova il territorio del Lario, i suoi sentieri e i suoi protagonisti.

Dopo il successo della prima edizione del 2024, che ha registrato il sold out con un mese di anticipo rispetto alla chiusura delle iscrizioni, l’organizzazione ha deciso di apportare alcune modifiche pensate per migliorare l’esperienza degli atleti. La partenza è stata anticipata alle 7, sempre dalla piazza Cavour di Como, mentre il tempo limite è stato posticipato alle 22:30 a Lecco.

Per quanto riguarda il tracciato, sono state introdotte alcune modifiche: la distanza è stata ridotta a 62,5 km, ma con un dislivello complessivo inferiore, pari a 3755 m. Le modifiche più significative riguardano il tratto dopo il Monte San Primo: è stata eliminata la salita al monte Nuvolone e la lunga discesa verso Bellagio, sostituendola con un percorso più diretto che porta velocemente a Civenna, dove è stato posizionato un nuovo ristoro.

Grazie alla crescente collaborazione delle comunità locali, è stato possibile aumentare il numero dei ristori, che ora sono 7 e distribuiti in modo più equilibrato lungo il percorso. Tra le nuove location, spiccano luoghi molto conosciuti e apprezzati, come la Capanna Mara, il Rifugio Martina e l’Agriturismo Baita TreeB di Bellagio a Civenna.

L’organizzazione propone una “distanza per tutti”, pensata per atleti di ogni livello, che offre spazio sia a chi vuole correre velocemente, sia a chi preferisce godersi la gara con più tranquillità.

Utlac 15 si snoda lungo i suggestivi sentieri del Parco del Monte Barro. Il percorso, di 13,5 km e 740 metri di dislivello, parte dal lungolago di Lecco, attraversa Pian Ciresa e aggira le pendici del Monte Barro, percorrendo le ampie creste meridionali. Nell’ultimo chilometro, il tracciato si ricongiunge con il punto di partenza, offrendo un pittoresco passaggio sul Ponte Vecchio di Lecco. Un percorso che permette agli atleti di circumnavigare il Monte Barro in senso orario, con partenza e arrivo a Lecco.

La partenza è fissata per le 9 di sabato 10 maggio, con un tempo massimo di 5 ore, giusto in tempo per assistere all’arrivo dei primi atleti della 60k! Il percorso di 13,5 km, con un dislivello positivo di 750 metri, rappresenta una gara d’inizio stagione ideale: i più allenati potranno spingere sull’acceleratore, mentre per tutti gli altri, a diversi livelli, sarà un’opportunità di divertimento, perfetta per chi non si sente ancora pronto per la 30 km o per chi vuole affrontare un primo test in vista delle gare primaverili che seguiranno l’Utlac Trail.