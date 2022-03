Pallamano. Si torna a giocare. Molteno di nuovo in campo dopo la pausa

Sabato trasferta trentina sul difficile campo del Mezzocorona

Il DS Somaschini: “Non possiamo fare passi falsi se vogliamo raggiungere il nostro obbiettivo”

MOLTENO – Dopo la parentesi dovuta agli impegni della nazionale italiana di pallamano, ritorna il campionato di Serie A2.

Momento cruciale della stagione per il Salumificio Riva Molteno che nell’ottava giornata di ritorno, sarà impegnato in Trentino Alto Adige sul campo del Mezzocorona. La compagine allenata dal tecnico montenegrino Branko Dumnic, si trova attualmente al secondo posto della classifica in compagnia dell’Arcom Camisano a soli tre punti dalla capolista Malo.

Come anticipato, il calendario propone, sabato sera alle 21, l’impegno sul campo del Mezzocorona, formazione che occupa il nono posto in classifica. Un campo molto ostico, dove la formazione trentina ha conquistato quasi tutti i punti in classifica, proprio nelle sfide interne.

Ma il Salumificio Riva Molteno, come ci dice il ds Matteo Somaschini, deve continuare la striscia positiva delle ultime partite, per proseguire al meglio il proprio cammino:

“Non possiamo fare passi falsi se vogliamo puntare e raggiungere il nostro obbiettivo. Sappiamo che nessuna formazione ti regala niente, e quindi, contro Mezzocorona dobbiamo giocare la partita perfetta, cercando di commettere meno errori possibili, e concretizzare al meglio le opportunità che ci capiteranno. L’unica preoccupazione è il fatto che arriviamo da una settimana di stop, e quindi, è sempre difficile riprendere il ritmo di gara”.

Un Molteno comunque in ottime condizioni:

“Sì. E’ vero. Lo abbiamo dimostrato anche nell’ultima sfida vinta in casa. Nella partita contro il Secchia Rubiera, abbiamo espresso un ottimo gioco, con un’intensità importante, giocando con la giusta concentrazione in fase difensiva e concretizzando al meglio le varie ripartenze”.

Cosa ci puoi dire sulla squadra del Mezzocorona?

“È una squadra giovane e veloce. Non è mai facile vincere su questo campo – conclude Somaschini – ma il Molteno ha tutte le carte per vincere questa sfida. Sarà fondamentale per la classifica ed importante per il morale. Non dimentichiamo che a breve arriveranno tutti gli scontri diretti, che decideranno poi l’esito della stagione”.