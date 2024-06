Pallanuoto. La U13 della Pallanuoto Lecco vince il campionato PNI

Grande stagione per i ragazzi di coach Caruggi

Anche la U15 ha ottenuto lo stesso risultato

TREVIGLIO – Non solo la prima squadra della Pallanuoto Lecco ha ottenuto ieri la vittoria del campionato, ma anche la formazione U13 allenata dalla giovane coach Viola Caruggi.

La squadra lariana ha dominato (21-2) il match contro l’In Sport Orange grazie ai 7 gol di Diego Bonacina. Con questa vittoria i lecchesi arrivano a quota 28 punti e ottengono il primo posto in campionato. A sottolineare il dominio in acqua è la classifica marcatori, con tre blucelesti ai primi tre posti. Il migliore è Lorenzo Giana con 48 gol, seguito da Mattia Mason (32) e Diego Bonacina (30).

“Sono molto orgogliosa di tutti i ragazzi. Ognuno di loro è stato fondamentale per portare a casa la vittoria del campionato. Tutti gli atleti hanno fatto grandi progressi rispetto all’inizio della stagione, sia come giocatori singoli che come parte di una squadra – dichiara Caruggi – nonostante molti ragazzi fossero al primo anno e alcuni facessero parte della categoria U11, tutte le partite hanno avuto un esito positivo permettendoci di firmare il primo posto con una giornata di anticipo. Concludiamo il campionato come squadra con la migliore difesa e il migliore attacco, occupando anche i primi tre posti nella classifica marcatori”.

La soddisfazione per la vittoria nel campionato U13 fa seguito a quella ottenuta qualche settimana fa con la U15, anch’essa vincitrice del proprio torneo. “L’impegno di tutti e 23 i ragazzi e le ragazze ci ha permesso di vedere parecchi miglioramenti, a livello individuale e di squadra, che ci hanno portato alla vittoria del campionato vincendo tutte le partite” dichiara coach Daniele Torrente.

Molto soddisfatto anche il Direttore Tecnico della società lariana, Nicola Liberali. “Un’ottima stagione con la vittoria di due campionati e una promozione nei campionati Pallanuoto Italia. U13, U15 e master hanno perso solo cinque punti in totale, mentre con l’U19 abbiamo fatto solo un punto, giocando con parecchi atleti sotto categoria e facendo fare esperienza anche ad alcuni U15. Rimane da concludere il campionato FIN femminile ma a livello organizzativo siamo già proiettati alla prossima stagione. Vorremmo aumentare le squadre iscritte ai campionati federali, due giovanili e le due prime squadre, maschile in promozione e femminile in serie b, mantenendo le categorie in Pallanuoto Italia. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo la necessità di aumentare il numero degli atleti”.

Per aumentare il numero di tesserati, la Pallanuoto Lecco consentirà, nelle prossime due settimane, la possibilità di provare gratuitamente durante gli allenamenti. Per informazioni si può scrivere info@pallanuotolecco.net.