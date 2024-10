Pallavolo: la Picco Lecco è pronta per il match contro Castelfranco

La partita si disputerà domenica 6 ottobre alle ore 17 presso il Palazzetto Comunale “Al Bione”

LECCO – L‘Orocash Picco Lecco è pronta a scendere in campo per la prima giornata di andata della stagione A2 2024-2025, affrontando il Castelfranco in un match atteso dai tifosi. Domenica 6 ottobre alle ore 17, le atlete guidate dal coach Gianfranco Milano daranno il via a questa nuova avventura sportiva, accogliendo il pubblico al centro sportivo Bione.

Il Castelfranco farà il suo esordio nel campionato di A2 proprio domenica a Lecco, ma anche diverse giocatrici della Picco si troveranno a disputare la loro prima partita in questa serie. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni e di sport per tutti i presenti.

Il coach Gianfranco Milano commenta: “Dopo aver concluso il periodo delle amichevoli e dei tornei, entriamo nel vivo del campionato. Iniziamo domenica contro la neopromossa Castelfranco, una squadra che ha potenziato ulteriormente una già solida linea d’attacco. Siamo consapevoli dell’importanza di mettere in campo quanto di buono abbiamo dimostrato nelle amichevoli, cercando di gestire l’emozione che alcune ragazze potrebbero provare all’esordio in A2”.

Il coach aggiunge: “Spero che il tempo trascorso a vivere queste emozioni sia il più breve possibile, affinché le ragazze possano concentrarsi immediatamente sulla partita e mostrare tutto il loro potenziale. Ci aspettiamo un pubblico caloroso, pronto a sostenere una squadra giovane che avrà bisogno del supporto nei momenti di difficoltà“.

“Siamo finalmente arrivate alla prima partita di campionato dopo una lunga preparazione. Domenica dovremo mantenere alta la concentrazione sui nostri punti di forza e dare il massimo. Affronteremo una squadra ben organizzata, neopromossa e desiderosa di mettere in mostra le proprie capacità. Per me sarà il terzo anno consecutivo a Lecco, e non vedo l’ora di vedere il Bione gremito di tifosi” sottolinea Federica Piacentini.

Un augurio speciale per l’inizio del campionato arriva anche dal brand Orocash: “Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro supporto alla squadra Picco Lecco in qualità di main sponsor. La nostra presenza consolidata nel territorio di Lecco ci rende profondamente legati a questa collaborazione, che incarna i valori della nostra azienda e della comunità locale”.

“Il nostro impegno trascende la semplice sponsorizzazione: promuoviamo valori condivisi come rispetto, inclusione e sostenibilità, in linea con la nostra missione ESG (Environmental, Social, and Governance). Siamo convinti che lo sport sia un potente veicolo per stimolare la crescita e la responsabilità sociale. Pertanto, siamo entusiasti di contribuire a un percorso che unisce il successo sportivo a un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente” concludono così dal brand Orocash.