Pallavolo. La Picco Lecco vince e vola in testa alla classifica

Biancorosse vittoriose fuori casa per 3 a 1

Le ragazze di coach Milano conquistano i playoff

LECCO – Pallavolo Picco Lecco batte Chromavis Abo Offanengo e conquista la testa della classifica. E’ ufficiale, le biancorosse approdano ai play off al primo posto nel loro girone. Ieri, sabato, un match all’ultimo respiro contro le avversarie più insidiose del girone. Picco Lecco vince 3 a 1 e riconferma l’ottima condizione del suo team.

Nel pubblico tantissimi sostenitori lecchesi e famiglie delle giovanili, desiderose di supportare la prima squadra.

Al termine della gara il 1° allenatore, Gianfranco Milano ha commentato: “La partita è la ciliegina sulla torta per questo finale di stagione. Sapevamo di dover sfoderare una prestazione di altissimo livello e questo è avvenuto. Alla fine del primo set abbiamo capito che tutto era dalla nostra parte per fare bene e portare a casa il risultato, non abbiamo mollato alla fine del secondo set e abbiamo ottenuto il primo obiettivo: la qualificazione ai play off. A quel punto c’è stato un momento di appagamento (terzo set) e poi abbiamo capito che potevamo fare ancora meglio. Li abbiamo tenuti sempre sotto e abbiamo portato a casa i tre punti e quindi anche la testa della classifica. La prossima sfida dovrebbe essere con il Palau che ha ottenuto il primo posto nel girone A, ma attediamo l’ufficialità del calendario. Adesso ci godiamo questo momento e lunedì torniamo in palestra per concludere al meglio questa stagione. Un grazie particolare alle nostre giovanili, pronte a sostenerci sabato sera in trasferta. L’augurio è che possa esserci il pubblico delle grandi occasioni anche durante i playoff”.

TABELLINO

Chromavis Abo Offanengo – Picco Lecco: 1-3

(18-25 23-25 25-22 22-25)

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 5, Bracchi 6, Lancini 5, Rettani 12, Ratti 20, Garzaro 5, Zingaro 17

Durata set: 27’, 29’, 28’, 29’ Totale 1h53’