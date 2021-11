Pallavolo. L’AcciaiTubi Picco Lecco supera 3-0 il Volley Offanengo

LECCO – Bella vittoria per le ragazze di coach Milano, impegnate nella quarta giornata di campionato contro la compagine di Offanengo. Ieri sera la AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco si è imposta sul Volley Offanengo con un risultato che non lascia dubbi, vincendo 3 set a 0 (25-20 25-17 25-20).

Queste le parole del 1° Allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara: “Doveva essere una partita di riscatto dopo la prima giornata in casa e le ragazze hanno interpretato al meglio la gara. Sono state continuative e molto concentrate, lasciando poche occasioni alla squadra avversaria di poter credere a un risultato positivo sui singoli set. La partita non è stata semplice perché non abbiamo avuto grandi vantaggi da gestire. Abbiamo lavorato molto bene in battuta e siamo stati efficaci sia a muro che in difesa. Belle azioni! Siamo contenti della prestazione e continueremo a lavorare sui fondamentali, ma dobbiamo fare ancora meglio su altri aspetti”.

Al termine della partite il presidente Dario Righetti ha consegnato le borse di studio destinate alle atlete Under 16 e Under 18. Presenti per l’occasione Antonio Rossi, Sottosegretario ai Grandi eventi di Regione Lombardia e l’assessore del Comune di Lecco Emanuele Torri.

“Da anni abbiamo istituito questa iniziativa e siamo ben contenti per gli obiettivi e gli stimoli per le nostre ragazze (Under16 e Under18) in una continua ricerca di miglioramento sia sportivo che scolastico – evidenzia il presidente Dario Righetti -. E’ stato complesso per la giuria aggiudicare le borse di studio, diverse ragazze erano nello spazio di pochissimi punti. Siamo contenti che ci siano molte giocatrici con ottime valutazioni”.

Le ragazze premiate sono: Marta Corti, Silvia Spreafico, Eleonora Rota, Carola Casari, Sara Montani, Maria Franchi, Sofia Cavenaghi e Sara De Gregorio.

Pallavolo Picco Lecco VS Volley Offanengo 3-0 (25-20 25-17 25-20)

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 1, Lancini 11, Rettani 2, Ratti 21, Marsengo 10, Rocca 1, Zingaro 11.

Durata set: 28’, 25’, 27’ Totale 1h20’.

Note: Acciaitubi Picco Lecco battute vincenti 6, battute sbagliate 6, muri 7, attacco 32%, ricezione positiva 64%.