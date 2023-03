Pallavolo, Orocash Picco Lecco, domani in campo contro Marsala Volley

La squadra lecchese al momento è quarta in classifica

LECCO – Orocash Picco Lecco torna in campo contro Marsala Volley per la quarta sfida della Pool salvezza. Domenica alle 15 il centro sportivo Bione ospiterà la squadra sicula.

“Dopo la sfida di mercoledì, stiamo già preparando la prossima partita. La vittoria infrasettimanale ci da tanto entusiasmo per affrontare le prossime sfide – commenta Gianfranco Milano, primo allenatore di Orocash Picco Lecco -. Marsala è reduce da una vittoria contro Club Italia (3-1). Dobbiamo essere aggressive e vive per conquistare punti. Dopo vari mesi di campionato le energie sono un tema importante e chi saprà gestirle al meglio sarà favorito nella lotta alla salvezza. Marsala, nonostante le poche vittorie della regular season, si presenta con due vittorie su tre nella pool salvezza. E’ viva e pronta. Contiamo sul pubblico che ci possa sostenere in questi momenti e speriamo di conquistare il punteggio pieno”.

LA CLASSIFICA

Albese 34

Esperia 28

Offanengo 27

Picco Lecco 27

Montale 26

Vicenza 25

Sant’Elia 18

Marsala 17

Akademia Sant’Anna 17

Club Italia 12

Pallavolo Perugia 10