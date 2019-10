Pedale Lecchese. Luca Spandri vince il campionato sociale 2019

In alta Valsassina la gara sociale del Pedale Lecchese

Il gruppo ha ricordato il socio Muttoni a 20 anni dalla sua scomparsa

CORTENOVA – Sabato scorso si è tenuta la pedalata sociale 2019 del Pedale Lecchese. Giornata bellissima e gradevole, soleggiata, con un clima ideale: partenza dal bar Officina a Bindo di Cortenova e arrivo del tratto cronometrato prima dell’abitato di Margno (circa 4,5 Km) a causa semaforo per restringimento carreggiata. Si è proseguiti poi verso il paese di Casargo per il rinfresco e l’omaggio, presso il locale cimitero, al socio Muttoni, nel ventennale della sua tragica scomparsa sui pedali.

La gara è stata monopolizzata dagli atleti Elite, con Luca Spandri capace di staccare tutti laureandosi Campione Sociale 2019. Attardato di una ventina di secondi Michael Pozzi campione uscente. Sprint per il terzo posto vinto da Matteo Castelnuovo davanti a Michele Corti. Quinto Claudio Rumi che per il quinto anno consecutivo si è laureato campione della categoria Over55: a seguire Alberto Pozzi, Carlo Corti, Ivano Panzeri, Francesco Austoni e Marco Demaldè decimo assoluto e primo dei non tesserati. Tra le donne titolo a Tiziana Sogos che ha preceduto Matilda Mason.

La classifica completa