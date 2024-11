PolimiRun Winter 2024: vincono Ahmed El Mazoury e Caterina Dallera

Circa 2500 i runner ai nastri di partenza

Grande partecipazione e grande successo questa mattina a Lecco per la corsa urban trail targata Politecnico di Milano

LECCO – Tradizionale appuntamento podistico quello che è andato in scena oggi a Lecco, dove si è svolta l’edizione 2024 della corsa urban trail del Politecnico di Milano, la Polimirun Winter 2024, che ha visto oltre 2500 PolimiRunners al via, tra studenti, dipendenti e laureati dell’Ateneo che hanno tagliato il traguardo insieme ad amici, familiari, cittadini e amanti di corsa urban trail.

La Polimirun Winter 2024 è l’appuntamento sportivo dedicato alla community politecnica, ma nel contempo un’avventura alla scoperta del territorio che fa da sfondo al Campus di Lecco. gara competitiva di 10 km con partenza e arrivo al Campus di Lecco che si snoda per la città, spingendosi fino a toccare i rioni alti di Lecco con un dislivello positivo di 425 m, è stato Ahmed El Mazoury che ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 36′ 40”, alle sue spalle sul secondo gradino del podio Jon Pasqual in 37′ 36” e al terzo posto Lorenzo Panzeri in 37′ 47”. A vincere lacon partenza e arrivo al Campus di Lecco che si snoda per la città, spingendosi fino a toccare i rioni alti di Lecco con un dislivello positivo di 425 m, è statoche ha stoppato le lancette del crono sul tempo di, alle sue spalle sul secondo gradino del podioin 37′ 36” e al terzo postoin 37′ 47”.

Nella classifica femminile la vittoria è andata per il secondo anno consecutivo a Caterina Dallera (Rodengo Saiano Mico) che ha chiuso in 43’02”, al secondo posto Marta Crippa 43’28” e al terzo posto Letizia Rossi in 47’21”.

A margine della corsa per il podio, la PolimiRun Winter non competitiva, aperta e adatta a tutti, infatti sono stati oltre 2300 coloro che questa mattina si sono presentati al nastro di partenza per godersi una magnifica giornata di sport e divertimento.

LE CLASSIFICHE

LA GALLERIA FOTOGRAFICA: