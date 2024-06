Prove Multiple. Campionato italiano individuale, il miglior lecchese è Filippo Vedana

7° posto per l’Allievo dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 6041 punti

A Lana in gara Allieve/i, Juniores e Promesse m/f

LANA (BZ) – Due giorni di gare a Lana (BZ), organizzata dalla Sv Lana Raika Asv, per il Campionato italiano individuale di prove multiple Allievi, Junior e Promesse maschili e femminili. 51 atleti al maschile, 53 al femminile.

Nell’Eptathlon (sette specialità) femminile in gara dalle Allieve fino alle Promesse, nel Decathlon (dieci specialità) maschile in gara dagli Allievi fino alle Promesse. Sei atleti lecchesi impegnati: cinque negli Allievi e uno negli Juniores. Il miglior risultato è stato il 7° posto di Filippo Vedana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 6041 punti migliorando il primato personale di ben 648 punti. Questi i risultati nella varie specialità: 100m con 11”48, 400m con 50”72 p.p., 1500m con 4’39”33 p.p., 110hs con 14”60, salto in alto con 1,92m p.p., salto con l’asta con 2,90m p.p., salto in lungo con 6,95m p.p., getto del peso con 9,30m, lancio del disco con 20,92m e lancio del giavellotto con 31,43m (5 specialità migliorate e il primato personale del Decathlon).

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

Allieve

20^ Elena Invernizzi 4096 punti p.p., 200m 26”91, 800m 2’36”72 p.p., 100hs 15”16, salto in alto 1,52m p.p., salto in lungo 4,94m, getto del peso 8,93m, lancio del giavellotto 22,30m p.p.

22^ Giulia Anderbegani 4055 punti, 200m 27”21 p.p., 800m 2’49”83, 100hs 15”47, salto in alto1,52m, salto in lungo 5,22m, getto del peso 9,08m p.p., lancio del giavellotto 24,96m p.p.

29^ Elisa Dozio 3907 punti, 200m 27”51, 800m d.n.f, 100hs 15”34, salto in alto 1,49m p.p., salto in lungo 4,82m, getto del peso 12,76m, lancio del giavellotto 36,88m.

Allievi

21° Filippo Colombo (Gs Virtus Calco) 5229 punti, 100m 12”05, 400m 55”27, 1500m p.p. 4’59”08, 110hs 16”54, salto in alto 1,56m, salto in lungo 5,97m, getto del peso 11,07m p.p., lancio del disco 25,56m, lancio del giavellotto 36,34m.

Juniores

9° Matteo Maggioni 6088 punti p.p., 100m 11”71, 400m 52”06, 1500m 4’55”87 p.p., 110hs 15”33, salto in alto 1,74m, salto in lungo 6,47m getto del peso 10,12m, lancio del disco 33,05m p.p. lancio del giavellotto 36,20m.