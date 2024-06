Resegup 2024 – La DIRETTA DELLA GARA

Dalle ore 14 di oggi la diretta streaming della 14^ edizione della Resegup

LECCO – Inizierà alle 14 la diretta streaming della ResegUp, la gara di corsa in montagna tutta lecchese: 24 km e 1.800 metri di dislivello dal centro Lecco alla vetta del Resegone.

Il via dei 1.200 atleti è previsto alle 14.30: sarà possibile seguire la skyrace attraverso la diretta curata da LeccoNotizie.com insieme al team di Paolo Scintilla.

A raccontare la 14^ edizione della ResegUp saranno diversi speaker lungo il percorso: in Piazza Garibaldi Gianluca ‘Cine’ Corti, mentre in Stoppani, Erna e al Rifugio Azzoni, in vetta al Resegone, sarà presente una squadra tutta premanese, staff del Giir di Mont: i coniugi Filippo Fazzini e Laura Rizzi (Stoppani), Roberto Gianola (Erna) e Delio Fazzini (Azzoni).