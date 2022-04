Ritmica. La “Special” Alice Pasini campionessa regionale

Fantastico risultato per la ginnasta della Zanetti

“Siamo fieri del suo percorso” dichiara l’allenatrice Mara Miggiano

CAPRIOLO (BS) – Alice Pasini ha vinto ieri a Capriolo (Bs) il titolo regionale nel corpo libero in categoria “Special”, quella dove gareggiano persone con disabilità. La Pasini ha la sindrome di Down, ma questo non le he impedito di bussare alla porta della Zanetti e di chiedere di potersi allenare con le altre atlete della squadra di ginnastica ritmica.

“Negli ultimi due anni ci siamo attivati nello sport inclusivo – dichiara l’allenatrice Mara Miggiano – Alice ha iniziato lo scorso anno e in questa stagione abbiamo proposto ai genitori di farle fare il campionato CSI, puntando sul corpo libero”.

Il risultato di questo percorso biennale è stato il successo ottenuto ieri nella gara al corpo libero cat Senior, diventando campionessa regionale. Con questa vittoria la Pasini ha ottenuto anche il pass per la gara nazionale. “Sia Alice che i genitori sono contentissimi, noi siamo molto fieri di quello che ha fatto in pedana. Voglio ringraziare l’istruttrice Ilaria Rosa ha allenato Alice e collaborato con me in questo percorso”.

La gara nazionale si svolgerà a maggio a Lignano Sabbiadoro.