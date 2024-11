Rugby Serie A2. Coach Damiani fiducioso per l’inizio di campionato

“Inizio sicuramente positivo, dobbiamo fare esperienza”

“Contro Noceto abbiamo pagato i nostri errori, dobbiamo essere più concentrati”

LECCO – Domenica scorsa il Rugby Lecco ha giocato la sua quinta partita nel campionato di Serie A2, perdendo nettamente contro Noceto. Visto il turno di riposo nel prossimo fine settimana, ne approfittiamo per tirare un breve bilancio di questo inizio di stagione con coach Sebastian Damiani.

“L’inizio è stato sicuramente positivo, abbiamo fatto punti fin dalla prima partita. I ragazzi devono fare esperienza ma la differenza con le altre squadre si sta accorciando, soprattutto nei tempi di reazione”.

Coach Damiani pone poi l’attenzione sugli errori che sono costati punti alla sua formazione. “Ogni partita facciamo dei piccoli errori che non dovremmo fare. Per ora abbiamo giocato alla pari con tutti, le gare più difficili sono state contro Calvisano e Noceto. Nella seconda però loro sono stati bravi a capitalizzare i nostri errori. Dobbiamo capire che in Serie A2 non possiamo avere dei cali di concentrazione”.

Una cosa positiva da sottolineare è il gioco offensivo della formazione bluceleste. “Il nostro rugby propositivo e molto dinamico funziona anche contro difese più organizzate e fisiche. Dobbiamo cercare di concretizzare di pi tutto quello che facciamo in campo, ma vedo che la differenza con gli altri si sta accorciando. Tanti ragazzi devono migliorare nella tecnica individuale e, quando l’avranno fatto, migliorerà tutta la squadra”.