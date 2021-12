Rugby Serie B. Rugby Lecco sconfitto sul campo dell’Amatori Milano

Milanesi sempre in controllo della partita

“Non siamo riusciti a giocare come volevamo” dichiara il dirigente Renato Riva

MILANO – Il Rugby Lecco perde in maniera netta sul campo dell’Amatori & Union Rugby Milano nel recupero della gara del 21 novembre scorso, rinviata a causa di una positività al Covid-19 nella squadra lecchese.

L’inizio di gara è subito in salita per i leoni lecchesi che al ventesimo minuto si ritrovano già con un divario in doppia cifra da recuperare (11-0) frutto di due calci di punizione e una meta non trasformata. I primi punti lariani arrivano dal piede di Daniele Zappa (11-3) ma, poco prima della fine del primo tempo, una meta tecnica manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 18-3 per l’Amatori & Union Rugby Milano.

La ripresa vede un Lecco propositivo che prova ad aggredire gli avversari. I blucelesti vanno in meta con Nicolò Pellegrino – trasformata da Zappa – e accorciano le distanze (18-10). Milano non perde la testa e segna altre due mete, inframezzate da quella del lecchese Turati (non trasformata) che portano il punteggio finale a 32-15.

“Non siamo riusciti a giocare come volevamo – dichiara il dirigente Renato Riva – loro erano molto fisici, ma anche piuttosto mobili”.

I lecchesi torneranno il campo al Bione il 16 gennaio 2022 nella sfida contro l’imbattuta capolista Rovato.

AMATORI & UNION MILANO – RUGBY LECCO 32-15 (18-3)

Mete: Pellegrino (tr. Zappa); Turati

Calci di punizione: Zappa