Runvinata 2022. Vincono Danilo Brambilla e Martina Bilora. 550 atleti al via

Sul percorso giallo da 8 km si impongono Andrea Elia e Simone Turrisi a perimerito, al femminile Elena Caliò

Grande ritorno dopo la pausa covid per l’evento che ha attirato più di TTT iscritti sui sentieri del Magnodeno

LECCO – Non solo una skyrace ma un vero e proprio spettacolo che coinvolge grandi e piccoli, professionisti delle corse e amatori. Questa è stata la Runvinata 2022, giunta alla 8^ edizione ed ormai una certezza nel panorama degli eventi lecchesi, grazie all’organizzazione del Comitato che coinvolge le tre parrocchie della Comunità Pastorale della Rovinata (Caleotto, Belledo e Germanedo).

Oltre 550 i runner al via, fissato come sempre al Caleotto, pronti a confrontarsi con i tre percorsi, verde, giallo e rosso, di tre differenti lunghezze e dislivelli. Quest’anno leggermente più lunghe per alcune variazioni di percorso: 5,5 km e 350 metri di dislivello per il verde; 8,0 km e dislivello di 600 metri il giallo; 15,0 km e 1140 metri di dislivello il rosso.

Una festa di colori e sport attraverso le vie dei rioni di Caleotto, Belledo e Germanedo, quest’ultimo traguardo della skyrace. Lo speaker Cine Corti, come al solito, ci ha messo del suo per animare l’arrivo e il pubblico ha accolto tutti i concorrenti, dal primo all’ultimo, con grande calore. Tutta la gara è stata sponsorizzata Rock Experience, con l’inconfondibile marchio ben visibile su tutti i concorrenti, volontari, membri dello staff.

Vincitore della 8^ Runvinata è stato Danilo Brambilla del team Falchi Lecco che ha tagliato il traguardo dopo 1h24’32”. Dietro di lui Moreno Bolis del team Gefo k-Team 2° in 1h26’21” e 3° Dario Rigonelli del team Osa Valmadrera in 1h28’03”.

Per quanto riguarda la classifica femminile, a vincere sul percorso rosso è stata Martina Bilora del team Escursionisti Falchi Olginatesi in 1h41’39”, seguita da Irene Girola, 2^ col tempo di 1h48’37”, al 3° posto Cristina Rizzi del Gsa Cometa la traguardo in 1h59’51”.

Nel percorso medio, il giallo, vincitori parimerito col tempo di 40’55” sono stati Andrea Elia e Simone Turrisi. Al 3° posto Luigi Oscar Pomoni in (AS Premana) in 44’59”.

Al femminile, la prima donna al traguardo sul percorso Giallo, Elena Caliò del Team Pasturo fermando le lancette del crono sul tempo di 55’36”; al 2° posto Fabiola Ribeiro in 57’40” e al 3° posto Sonia Rusconi in 1h7’24”.

A chiudere la serata il pasta party in oratorio, musica e le premiazioni con premi anche a sorpresa in posizioni inedite.