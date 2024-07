Runvinata 2024: oggi alle 18 la presentazione da Sport Hub Lecco

L’evento si terrà presso il negozio di via Rivolta a Lecco

Una decima edizione tra sport e solidarietà

LECCO – Tutto pronto per l’apertura delle iscrizioni alla 10^ edizione della Runvinata prevista per oggi, venerdì, alle ore 18.00, con un appuntamento speciale presso Sport Hub Lecco. Un traguardo storico per questa corsa in montagna divenuta nel corso degli anni una tradizione nel calendario degli appuntamenti sportivi lecchesi.

Oggi, verrà presenta la gara che vedrà il gemellaggio con la UTLAC (Ultra Trail Lago di Como), altra gara regina dell’Ultra Trail del territorio lecchese, che metterà in palio alcuni pettorali per la gara dei 30 km ai partecipanti della Runvinata 2024; inoltre, si potranno scoprire altre novità per i tre tradizionali percorsi previsti: verde, gialo e rosso, mentre per i primi 30 iscritti ci sarà un gadget in regalo.

La gara è in calendario per sabato 7 settembre, una 10^ edizione attesissima con partenza come sempre dalla zona del Caleotto e 3 differenti percorsi e distanze, che si snodaranno sulle pendici del monte Resegone, fino alla cima del Monte Magnodeno per quanto concerne la gara lunga.

Un evento che unisce anche sport e solidarietà, gli organizzatori infatti devolveranno 1 euro per ogni iscrizione alla campagna “I ricordi più belli possono svanire”, una particolare raccolta fondi a sostegno degli anziani con demenza e Alzheimer e dei loro famigliari, fondi destinati all’associazione Arcobaleno. Un sostegno che servirà per lo sviluppo di attività di ortoterapia, terapia della bambola e pet therapy, nell’ambito delle terapie non farmacologiche.

Tornando alla gara, la data da segnare in rosso sull’agenda per tutti gli appassionati di corsa in montagna (e non solo) è quindi quella di sabato 7 settembre. Giusto al rientro dalle ferie estive. Sotto il Magnodeno si attende il pienone per quella che sarà una giornata di sport e passione.

Il format, oramai consolidato, della Runvinata prevede il ritrovo per atleti e famiglie dalle 14.30 all’Oratorio del Caleotto per poi avere lo start delle gare dei 3 percorsi alle 16, quindi dalle 17 circa gli arrivi all’Oratorio di Germanedo, la serata insieme e le premiazioni.

Come sempre 3 i percorsi a disposizione: quello verde di 5 km – 300m D+ con passaggio più alto in località Neguggio (aperto a tutti), quello giallo di 8 Km – 570m D+ con passaggio più alto in località Campo de Boi (aperto a tutti) e quello rosso di 14 Km – 1140m D+ con passaggio più alto sulla Vetta del Monte Magnodeno (aperto ai maggiorenni con certificato medico agonistico).

Il Programma:

sabato 7 settembre: Ore 14.00

Apertura oratorio S. Luigi del Caleotto, con ingresso da via Rivolta (fronte ingresso ITIS Badoni) per ultime iscrizioni e ritrovo partecipanti.

Fino alle ore 15.30 – Procedure di pagamento e ritiro pettorali.

Ore 15.45 – Formazione griglia di partenza.

Ore 16.00 Partenza scaglionata (1 minuto) dei 3 percorsi (rosso – giallo – verde).

Ore 17.00 Primi arrivi percorso verde – giallo presso l’Oratorio di Germanedo.

Ore 17.30 Primi arrivi percorso rosso presso l’Oratorio di Germanedo.

Ore 19.00 Inizio grande buffet.

Ore 19.30 Ultimi arrivi percorso rosso.

Ore 21.00 Premiazioni e serata in Oratorio (Feste Patronali).

PER INFORMAZIONI: https://www.runvinata.it/