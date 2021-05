14^ edizione della “Scarpa d’Oro Half Marathon”, 445 atleti nella mezza maratona e 186 nella Strà Vigevano.

Ottimo risultato per Davide Perego dei Falchi Lecco, secondo al traguardo

VIGEVANO – Dopo poco più di 21km sono solo 77 secondi che privano Davide Perego, portacolori del gruppo Falchi Lecco, della soddisfazione di mettere il proprio sigillo sulla mezza maratona che si è corsa a Vigevano, denominata Scarpa D’Oro Half Marathon e giunta alla 14^ edizione, manifestazione questa che ha raccolto l’eredità della più blasonata Scarpa D’Oro internazionale che in passato aveva visto la partecipazione dei più famosi mezzofondisti mondiali.

Oltre 600 sono stati gli atleti classificati, il gruppo più numeroso ha partecipato alla 21,098km ovvero la classica distanza della mezza maratona che ha visto la vittoria in 1h09’53” di Giovanni Vanini per il Cardatletica, ottimo il secondo posto del rappresentante dei Falchi, Davide Perego che con 1h11’10” toglie altri 7” al suo fresco primato ottenuto tre settimane fa a Monza. In quell’occasione aveva tolto in un sol colpo ben tre minuti e mezzo al suo precedente primato personale che risaliva al 2019 dove l’aveva ottenuto sulle strade di Milano.

A completare il podio Assoluto al terzo posto per lì’Atl San Marco Busto, Massimiliano Milani che conclude in 1h11’24”. Al femminile Iris Baretto del Trionfo Ligure, vince in 1h21’34” e sale sul podio assieme a Karen Angotti del Gp Garlaschese 2^ con 1h25’51” e a Laura Brenna dell’Aries Como Athletic Team che completa il podio con 1h27’51”.

Al 200° posto in 1h38’57” per il gruppo Escursionisti falchi Olginatesi ha concluso Mario Losa.

10km e 200m per la Strà Vigevano con Ademe Cuneo a sfrecciare in 33’07.

Per la Centro Torri Pavia, sale sul gradino più alto del podio dopo poco più di 10km della stracittadina denominata Strà Vigevano, Ademe Cuneo ventitré anni da compiere, atleta di ottimo livello che a 20 anni correva i 5000m in pista nell’ottimo tempo di 14’18”. Ademe si lascia alle spalle Andrea Albanesi della Free Zone che conclude in 33’16” e il compagno di club Riccardo Saletta che arriva in 33’ 23”, Taddeo Bertoldini dei Falchi Lecco, con 44’42” chiude al 48° posto.

Elena Romagnolo mette il sigillo alla classifica femminile.

Nome di prestigio per la classifica femminile che vede la piemontese Elena Romagnolo, primatista italiana Assoluta dei 3000sp con 9’27”48 ottenuto alle olimpiadi di Tokio nel 2008 e dopo essersi congedata dal Gs Esercito e la doppia maternità gareggia ora per i colori del Cus Pro Patria Milano, imporsi nel tempo di 37’03” davanti a Ilaria Zaccagni dell’Atl Casone Noceto che arriva in 39’01” e a completare il podio col terzo posto arriva Ana Nanu per l’Atl Rimini Nord Santarcangelo in 40’09”.