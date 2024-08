Scherma. Lo staff del Circolo della scherma di Lecco si rinnova

In arrivo l’istruttrice Elena Serafini

Ci sarà anche una sezione ipovedenti e ipoacustici

LECCO – Arrivano delle novità nello staff del Circolo della scherma di Lecco. Il Maestro bergamasco Veronica Galli non sarà più con la squadra lariana. Arrivata tre anni fa, la prossima stagione si dividerà tra la Scherma Bergamo e Desenzano. Al suo posto i dirigenti lecchesi hanno ingaggiato l’istruttrice Elena Serafini, che si occuperà della parte di spada.

“Il rapporto col maestro Galli, che ringraziamo per passione e competenza dedicata al Circolo ed ai nostri tesserati, è cessato a fine stagione – ci conferma il presidente Marco Rossi – a partire da settembre per la spada e la paralimpica ci sarà Elena Serafini, coadiuvata dall’istruttore Michele Dell’Oro. Nella parte della sciabola sono confermati il Maestro Russo e l’istruttrice Roberta Ciffo; il preparatore atletico sarà sempre il professor Claudio Corrado”.

Elena Serafini è nata a Firenze nel 1978 e risiede a Seregno. Ha iniziato a tirare giovanissima nel 1988 nel CUS Catania, per poi proseguire la carriera prima a Livorno e poi a Frascati. A livello giovanile può vantare due titoli nazionali in spada (cat. Ragazze e Allieve) e diversi piazzamenti sia a livello nazionale che internazionale.

A squadre è stata finalista per il titolo italiano Assoluti con Frascati nella stagione 2002/03.

Durante la sua carriera di spadista è stata convocata più volte a ritiri collegiali della nazionale italiana, tra U20 e senior.

Inizia ad allenare nel 2003 al Club Scherma Roma, affiancando il Maestro Oleg Pouzanov. Dal 2009 al 2017 è stata istruttore di spada e fioretto alla prestigiosa Mangiatorri di Milano, società con cui ha ripreso la collaborazione lo scorso anno.

“Il mio obiettivo è quello di far crescere un gruppo di spada a Lecco, con l’aiuto di Michele Dell’Oro – dichiara Serafini – dobbiamo riformare un gruppo di lavoro, creando un ambiente dove ci si possa trovare bene”.

Tra le altre notizie in arrivo dal Circolo, interessanti quelle dal settore paralimpico. “Un’altra novità della prossima stagione, che già abbiamo iniziato a sperimentare quest’anno, è l’ampliamento del nostro intervento nel settore paralimpico – conclude il presidente Rossi – abbiamo aggiunto alla già folta rappresentanza di atleti in carrozzina una nuova sezione di atleti ipovedenti ed ipoacusici, grazie anche alla nuova collaborazione con enti pubblici e privati che di tali aspetti si occupano”.