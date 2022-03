Scherma. Ottimo esordio per gli spadaccini lecchesi al GPG di Mantova

Medaglia sfiorata per Alice Magnifico

Buona prestazione anche per Giovanni Marchianò

LECCO – Esordio molto interessante per due spadaccini del Circolo della scherma di Lecco nella 2° prova del Gran Premio Giovanissimi disputatasi domenica 20 marzo a Mantova.

In categoria Bambine strepitoso girone di qualificazione di Alice Magnifico. La lecchese vince tutti e cinque gli assalti e, con un differenziale di +17, chiude al primo posto assoluto.

Dopo il bye al primo turno, Alice supera la Munari col punteggio di 10-6. Nei quarti, in lotta per la medaglia di bronzo, la Magnifico perde 3-10 contro la cremonese Bianchi, chiudendo il suo torneo al 5° posto assoluto.

In categoria Ragazzi Giovanni Marchianò disputa un girone di qualificazione di buon livello: due vittorie e quattro sconfitte, tre all’ultima stoccata.

Passato alla fase di diretta al 52° posto, nel primo assalto il lecchese ha “steso” Brambilla 15-11. Al secondo lo stop, contro Greco (9-15).

La classifica finale vede Marchianò confermare il 52° posto, su ottanta atleti.

“Sono contenta, due ottime prestazioni per due spadaccini alla prima gara, sono molto soddisfatta” dichiara il maestro Veronica Galli.