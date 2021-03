Scherma. Risultati incoraggianti per le giovani spadiste lecchesi

Una vittoria per Matilde Brambilla, la migliore della giornata

Complessivamente soddisfatto il maestro Mirko Buenza

PAVIA – Risultati incoraggianti per le spadiste lecchesi in gara oggi sulle pedane del Cus Pavia nella prima prova Open qualificazione regionale. Il Circolo della scherma di Lecco ha fatto gareggiare le esordienti Alice Agostani e Matilde Brambilla, oltre alla sedicenne Miriam Paccanelli.

Le atlete lariane hanno ottenuto una vittoria, ma si sono comunque ben battute. La migliore è stata Matilde Brambilla, in grado di sconfiggere Martina di Matteo (5-3) e chiudere il suo girone al quinto posto complessivo. Ultime senza vittorie Alice Agostani e Miriam Paccanelli, con un punteggio complessivo di -14.

Nessuna delle tre atlete è riuscita a passare alla fase a eliminazione diretta.

La classifica finale vede Brambilla chiudere al 77°posto; 80° posto in coabitazione per Paccanelli e Agostani.

Complessivamente soddisfatto della due giorni “Siamo molto soddisfatti della prova di tutti. La squadra che abbiamo portato in gara era molto giovane per una prova Open. É stata una buona esperienza ed è stato bello tornare in gara. Abbiamo portato due atlete nelle prime otto, anche se ci aspettavamo un podio nella sciabola e non siamo riusciti a ottenerlo. Ci proveremo la prossima volta” dichiara il maestro Mirko Buenza.