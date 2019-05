Scherma. Sciabolatrici al top nel Trofeo Coni di Monza

Arianna Riva sconfitta in finale dalla Minonzio

Un argento e due bronzi per le blucelesti

MONZA – Bella prestazione per le sciabolatrici del Circolo della Scherma di Lecco al Trofeo CONI di Monza: tre atlete e tre medaglie, anche se è mancata la più preziosa.

Nella fase a gironi sono Arianna Riva e Ilaria Maugeri a tirare meglio, con quattro vittorie su sei assalti disputati. Arianna Cantatore si ferma a tre vittorie e altrettante sconfitte.

I risultati ottenuti portano le tre atlete alla fase di diretta, direttamente nei quarti di finale.

Il primo turno viene passato senza problemi da tutte e tre, ma la semifinale è fatale sia per Arianna Cantatore – battuta con un perentorio 2-15 dalla varesina Minonzio – che per Ilaria Maugeri, sconfitta 12-15 nel derby lecchese contro Arianna Riva.

La finalissima del torneo tra Riva e Minonzio si concluderà con un’onorevole sconfitta per la sciabolatrice lecchese (8-15).

Al torneo monzese era presente anche la spadista Matilde Brambilla; per lei una sola vittoria nel girone e una prematura eliminazione al primo turno contro Dalla Villa (Milano Propatria) col punteggio di 5-15. Brambilla concluderà il suo torneo all’undicesimo posto assoluto.