Scherma. Tre medaglie per i giovani lecchesi

Due argenti e un bronzo.

Seconda prova del Gran Premio Giovanissimi.

VARESE – I giovani schermidori del Circolo della scherma di Lecco hanno portato a casa tre medaglie dalla seconda prova del Gran Premio Giovanissimi interregionale.

Come al solito le sciabolatrici si sono dimostrare le migliori in pedana. In categoria Allieve Ilaria Maugeri è volata fino al secondo posto finale. Dopo un girone da tre vittorie e una sconfitta, la lecchese ha saltato il primo turno di diretta e poi infilzato senza problemi la cremonese Beschi (15-8). Dopo la dura battaglia contro la genovese Galetti, vinta solo all’ultima stoccata, in semifinale ha battuto la brianzola Guido (15-10). In finale la varesina Minonzio si dimostra troppo forte (6-15), lasciando a Ilaria la medaglia d’argento. Nella stessa gara Gaia Longhi ha chiuso al 13° posto.

Elide Valsecchi (cat. Giovanissime) tira bene. Dopo aver superato la fase di diretta, saltando il primo turno, infila un clamoroso “cappotto” alla torinese De Andre (10-0), prima di arrendersi in semifinale alla futura vincitrice Crosta (8-10). Per lei un ottimo bronzo.

Suo fratello Lorenzo (cat. Allievi) ha fatto percorso netto fino alla finalissima, con una serie di otto vittorie consecutive. Nella gara decisiva il milanese Piovella si è dimostrato migliore (8-15), vincendo l’assalto e la medaglia d’oro.

Gli altri otto iscritti non hanno ottenuto risultati di particolare rilievo. Male gli spadaccini, col miglior risultato ottenuto da Matilde Brambilla (cat. Allieve) con un complessivo 51° posto.