Sci Club Lecco. Mariuzzo e Monaco in evidenza a Pila nel SuperG

Riccardo Mariuzzo conquista il 1° posto tra i Giovani nella gara di mercoledì; Monaco terzo tra gli Aspiranti giovedì

PILA – Settimana intensa per il team maschile dello Sci Club Lecco, impegnato in due appuntamenti di SuperG sulle nevi di Pila. Mercoledì si è disputato il SuperG FIS valido per il circuito GPI, mentre giovedì è stata la volta di un altro SuperG FIS. Tra i protagonisti, spiccano le performance di Riccardo Mariuzzo e Raffaele Monaco, che hanno saputo distinguersi nelle rispettive categorie.

Nella prima gara, Riccardo Mariuzzo ha brillato conquistando un eccellente 9° posto assoluto, il 1° posto nella classifica Giovani e il 4° nel circuito GPI, confermando le sue grandi potenzialità. In gara anche Edoardo Carraro, che ha chiuso in 85ª posizione, mentre sono usciti Martino Galli e Raffaele Monaco. La vittoria è andata allo svizzero Sandro Maser, che ha fermato il cronometro a 1’17″40.

Nella seconda giornata di gare, la ribalta è stata per Raffaele Monaco, che ha ottenuto il 3° posto nella classifica Aspiranti e ha chiuso 27° assoluto con il tempo di 1’00″85. Una prestazione solida che conferma i progressi del giovane atleta. Più dietro Edoardo Carraro 55° e Martino Galli 92°. Fuori invece Mariuzzo dopo aver inforcato. La vittoria è andata all’italiano Mattia Casson, che ha segnato il miglior tempo di 59″14.