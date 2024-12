Sci Club Lecco. Mariuzzo leader della classifica GPI nella Libera a Santa Caterina

Riccardo Mariuzzo conquista il pettorale rosso

“Questa tre giorni conferma l’efficacia del lavoro preparatorio svolto”

SANTA CATERINA (SO) – Grandi risultati per gli atleti dello Sci Club Lecco a Santa Caterina Valfurva, dove si sono disputate due Discese Libere e un Super G, gare FIS valide per il GPI Giovani. Protagonista indiscusso delle giornate è stato Riccardo Mariuzzo, che ha conquistato il pettorale rosso, diventando così il nuovo leader della classifica GPI Giovani.

Ripercorrendo i momenti salienti della tre giorni, martedì Mariuzzo ha concluso in 31^ posizione assoluta, conquistando il 3° posto nella classifica GPI. Raffaele Monaco si è piazzato al 66^ posto, seguito da Martino Galli, al suo esordio nelle gare veloci, che ha terminato in 118^ posizione.

Nella seconda Discesa Libera, disputata mercoledì, ancora un’ottima performance per Mariuzzo, che ha concluso in 28^ posizione assoluta e 2° nella classifica GPI, salendo così in testa alla graduatoria e conquistando il pettorale rosso. Martino Galli ha chiuso in 125^ posizione, mentre Raffaele Monaco ha subito un errore in partenza che lo ha fatto scivolare fino al 130^ posto.

Giovedì è stata la volta del Super G, dove Mariuzzo ha concluso in 33^ posizione, seguito da Raffaele Monaco al 47^ posto, Edoardo Carraro al 97^ e Martino Galli al 116^.

Lo staff tecnico, soddisfatto delle gare, commenta così: “Questa tre giorni conferma l’efficacia del lavoro preparatorio svolto. Peccato per Monaco, l’errore in partenza che lo ha costretto a ripartire da fermo ha compromesso la sua performance nella seconda Discesa. Ottimo, invece, l’esordio di Martino Galli nelle gare veloci”.