Sci Club Lecco. Ottimi risultati a Santa Caterina e in Val Gardena

Doppio podio per Raffaele Monaco nei Giganti FIS Junior: 1° e 3°. Terzo posto anche per Linda Amidei

In Val Gardena buone performance nelle gare Fis di velocità

SANTA CATERINA (SO)/VAL GARDENA (BZ) – La quattro giorni di gare FIS Junior a Santa Caterina si conclude con un’ulteriore spinta verso il successo per lo Sci Club Lecco. Dopo la doppia vittoria di Luca Bianchi nello Slalom e quella di Linda Amidei al femminile nei giorni precedenti, sono arrivati altri due podi nello Slalom Gigante.

Vittoria per Raffaele Monaco, che nella gara di lunedì 2 dicembre aveva già sfiorato il podio, conquistando il 3° posto. Lo stesso piazzamento è stato ottenuto anche dalla sua compagna di squadra, Linda Amidei.

A partire dalle gare di lunedì, grande performance per Raffaele Monaco, che conquista il 3° posto con il tempo di 2’09″13. Buone prestazioni anche per Matteo Vaglio (10°), Simone Tondale (13°), Giacomo Galli (20°), Tommaso Vistale (23°), Marco Balen (24°), Leo Lampugnani (44°), Giorgio Ferri (47°) e Martino Galli (58°). Nella seconda manche è stato eliminato Edoardo Carraro, mentre nella prima manche sono usciti Luca Baragiola, Ivan Bertoldini e Alessandro Pizzi.

Nella gara femminile, arriva un altro acuto per lo Sci Club Lecco con Linda Amidei, che conquista il 3° posto con il tempo di 2’11″60. Subito dietro di lei, Vittoria Giacomelli si piazza 16^, seguita da Giorgia Sala 18^, Giulia Boraso 24^, Clelia Milani 48^ e Aurora Cervini 58^.

Inarrivabile Raffaele Monaco, che conquista il 1° posto con il miglior tempo di 2’04″36. A seguire, per lo Sci Club Lecco: Alessandro Pizzi 14°, Simone Tondale 20°, Edoardo Carraro 30°, Marco Balen 37°, Tommaso Vistali 41°, Leo Lampugnani 53°, Giorgio Ferri 60°, Martino Galli 64° e Ivan Bertoldini 69°. Nella seconda manche, fuori Luca Baragiola.

Nella gara femminile, la migliore delle lecchesi è stata Giorgia Sala, 8^ con il tempo di 2’03″53, seguita da vicino da Vittoria Giacomelli, 9^, poi Clelia Milani 40^ e Aurora Cervini 48^. Nella seconda manche sono uscite Linda Amidei, mentre nella prima manche è stata eliminata Giulia Boraso.

Altre giornate di competizione in Val Gardena, che dal 1° al 3 dicembre ha ospitato tre gare FIS di velocità, tra cui due Libere e un Super G, sia maschili che femminili. Ai cancelletti di partenza per lo Sci Club Lecco si sono presentati: Riccardo Mariuzzo, Eleonora Pizzi e Giulia Agazzi.

Nelle tre gare maschili, ottime performance per Mariuzzo: nella prima Libera, il portacolori dello Sci Club Lecco ha chiuso in 56^ posizione; nella seconda Libera ha ottenuto un netto miglioramento, piazzandosi 28° assoluto; infine, nel Super G di martedì, ha concluso in 46^ posizione.

Infine, nelle gare femminili, nella prima Libera di domenica, Eleonora Pizzi ha conquistato il 44° posto, mentre Giulia Agazzi si è piazzata al 86°. Nella seconda Libera, ottima performance di Pizzi, che ha ottenuto il 19° posto, mentre Agazzi ha chiuso ancora al 86°. Nel Super G, altra buona prova per Pizzi, 25^, mentre Agazzi ha concluso in 76^ posizione.