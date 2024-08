Serie C. E’ ufficiale: Trento-Lecco si gioca all’Euganeo di Padova

I lavori in corso al Briamasco impediscono lo svolgimento del match in casa gialloblu

Il match Trento-Lecco si disputerà il 1° settembre alle ore 18 a Padova

LECCO – Dopo la prima gara di campionato vinta dal Lecco 1-0 contro l’Union Clodiense, domenica scorsa, mister Baldini sta preparando la gara in trasferta contro il Trento. La partita si giocherà, invece che al Briamasco, allo stadio Euganeo di Padova il 1° settembre alle ore 18.

Infatti, i lavori in corso allo stadio trentino impediscono il regolare svolgimento del match in casa gialloblu valido per la seconda giornata di Serie C. Si tratta di un ritorno per i blucelesti nello stadio veneto, infatti, all’inizio dell’annata passata a causa della messa a punto del Rigamonti-Ceppi per la cadetteria la formazione lecchese ha giocato lì la prima di campionato contro il Catanzaro.

La partita contro il Trento in campo neutro non dovrà mutare l’atteggiamento dei blucelesti che dovranno mettere in campo tutta la determinazione per ottenere dei punti richiesta da mister Baldini nel post Lecco-Clodiense. Nel frattempo, il direttore sportivo Antonio Minadeo sta proseguendo la campagna acquisti per portare in città gli ultimi innesti necessari alla rosa data la recente partenza di Buso e l’infortunio di Zuberek.