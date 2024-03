Temù, Giganti Fis Junior domina lo SC Lecco con Bianchi, Bucciardini e Parravicini

Ottime prestazioni per gli alfieri dello Sci Club Lecco

TEMU – Due giorni da incorniciare quella di Temù per lo Sci Club Lecco dove domenica e lunedì si sono svolti due Slalom Giganti sia maschile che femminile validi come Fis Junior.

Tra i maschi dominio assoluto dei lecchesi con la vittoria domenica di Luca Bianchi e Sofia Parravicini, mentre nelle gare di ieri, lunedì, vince Diego Bucciardini mentre Luca Bianchi coglie un ottimo 2° posto. Ma andiamo con ordine.

Nella gara femminile di domenica, Sofia Parravicini mette tutti in fila facendo registrare il miglior tempo, stoppando le lancette del cronometro su 1’57”39 e mettendo il piede sul gradino più alto del podio. Buona prova anche per Eleonora Pizzi che chiude in 9^ posizione, poco dietro Linda Amidei 11^, quindi Meles Rebecca 29^, Nella Pomoni 37^, Clelia Milani 38^ e Aurora Cervini 43^.

Nella gara maschile è ancora Sci Club Lecco, con Luca Bianchi artefice di una gara perfetta chiusa col tempo di 1’54”14 , per lui primo posto stra meritato. Nonostante le buone prestazioni, sfiorano il podio Ruggero Traniello e Nico Picech rispettivamente 4° e 5°. Più dietro, Alessandro Pizzi 21°, Matteo Berera 22°, Francesco Peccati 26°, Giacomo Galli 32°, Simone Tondale 35°, Edoardo Carraro 50°, Giorgio Ferri 67° e Ivan Bertoldini 79°. Fuori nella prima manche Marco Balen.

Nella gara di ieri, strepitoso uno-due nella gara maschile, ad opera di Diego Bucciardini 1° col tempo di 1’59”57 e Luca Bianchi 2° a 47 centesimi di distacco, ancora una volta autori di due gare eccellenti. Ottima gara anche per Raffaele Monaco che può solo sentire il profumo del podio arrivando in 5^ posizione che gli vale un 2° posto nella classifica Aspiranti quindi, Ruggero Traniello 14°, Alessandro Pizzi 16°, Simone Tondale 24°, Riccardo Mariuzzo 25°, Edoardo Carraro 43°, Marco Balen 45°, Ivan Bertoldini 57°. Fuori nella seconda manche Francesco Peccati e nella prima Mattia Zanni e Matteo Berera.

Nella gara femminile la migliore delle lecchesi è stata Linda Amidei che entra nella topo ten chiudendo in 8^ posizione quindi, Rebecca Meles 26^, Clelia Milani 28^ e Aurora Cervini 34^. Fuori nella seconda manche Eleonora Pizzi.