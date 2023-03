Tennis. Semifinale a Vipiteno per Ottaviano Martini

Il lecchese sconfitto dall’esperto Prader

Battuto in semifinale anche Tommaso Vola

VIPITENO (BZ) – Ottaviano Martini conquista la semifinale al torneo Open di Vipiteno (Bz). Il tennista di Colle Brianza si è arreso all’esperto trentasettenne Patrick Prader, ex numero 714 al mondo.

Martini è entrato in tabellone nei quarti di finale e non ha avuto problemi a sbarazzarsi in due set dell’altoatesino Prinot (6-4 6-3). Nella semifinale contro Prader si è invece arenato, non disputando il suo miglior match. L’avversario ha vinto con un break per tempo, condannando Martini alla sconfitta col punteggio di 5-7 3-6.

“Onestamente potevo giocare meglio – dichiara il tennista lecchese – comunque siamo solo a inizio stagione e ho bisogno di giocare per entrare in ritmo. Lui comunque era un avversario esperto, nell’ultimo mese ha vinto due Open e giocava praticamente sul campo di casa”.

Allo stesso torneo ha partecipato anche Tommaso Vola. Il tennista cresciuto al Tennis Club Lecco è arrivato anche lui in semifinale, perdendo dal 2.1 Speronello col punteggio di 6-2 5-7 6-7.