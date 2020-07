Tennis Serie A2. Il sogno del TC Lecco finisce a Pistoia

Netta vittoria per 5-1

L’unica vittoria ottenuta da Martini.

PISTOIA – Fin dall’estrazione dei gironi al TC Lecco sapevano che la sfida di Pistoia sarebbe stata improba, contro una squadra costruita per puntare alla promozione nella massima serie. La vittoria casalinga con Sassari ha fatto sì che i lecchesi si presentassero in Toscana senza il fardello del “rischio retrocessione” sulle spalle, ma anche questo non è bastato. Pistoia ha conquistato la sfida e la promozione, senza particolari patemi.

A sorpresa il primo punto lo mette a segno il TC Lecco, con Ottaviano Martini che batte al tie break l’esperto Vatteroni. Il TC Pistoia ribalta prontamente il risultato con le vittorie di Vavassori su Lorenzo Frigerio, del fenomenale Viola contro Remi Boutillier e di Rossi contro il pur volenteroso Tommaso Vola.

Sotto 1-3 ai singolari, la formazione toscana chiude schierando “l’artiglieria pesante” nei doppi. La coppia formata da Vavassori e Trevisan lascia un solo gioco a Martini e Boutillier e rende inutile il risultato dell’altro doppio lecchese (Frigerio/Giudici), comunque uscito sconfitto per due set a zero.

“Siamo partiti bene, con Martini che ha giocato un grandissimo match. Loro hanno fatto valere la loro forza, ci aspettavamo di trovare una casa forte e non ce l’abbiamo fatta a portare a casa un pareggio. Non ci sono particolari recriminazioni, torniamo a casa con la consapevolezza di esserci salvati e che il prossimo anno giocheremo ancora in Serie A2. Siamo soddisfatti” ha dichiarato il capitano Adamo Panzeri.

TC Pistoia – TC Lecco 5-1

SINGOLARE

MARTINI – Vatteroni 6-0 3-6 10-1

Vavassori – FRIGERIO 6-3 6-2

Viola – BOUTILLIER 6-2 6-1

Rossi – VOLA 6-3 6-2

DOPPIO

Vasassori/Trevisan – MARTINI/BOUTILLER 6-1 6-0

Rossi/Brunetti – GIUDICI/FRIGERIO 6-2 7-6