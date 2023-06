Tennis Serie B1. Il TC Lecco rimonta Montecatini

MONTECATINI TERME – Serviva una vittoria contro il SC Montecatini al Tennis Club Lecco per rilanciarsi in classifica, invece è arrivata un pareggio che, per come si erano messe le cose, vale più del punto conquistato in classifica.

I singolari iniziano come peggio non si potrebbe. Marco Franzini vince il primo set e poi crolla contro Leonardo Braccini, Nicolò Consonni combatte ma perde in due set contro Marco Balducci. E, quando Alejandro Garcia inizia la sua partita senza vincere nemmeno un game contro il tedesco Florig (0-6), la situazione sembra compromessa. Garcia “risorge”, ma perde comunque al tie-break anche la seconda frazione.§

L’unico raggio di sole è Cristian Giudici, che non ha problemi a superare Matteo Bindi in due veloci set.

Nel doppio si ripropone il problema della settimana scorsa per il capitano Luca Bonacina, ossia quello di creare due squadre equilibrate per vincere entrambe le partite e guadagnarsi almeno un pareggio. Bonacina conferma le coppie di settimana scorsa e fa bene. I lecchesi vincono entrambe le sfide e portato a casa un prezioso pareggio contro una loro diretta rivale.

La formazione lariana tornerà in campo domenica prossima contro L’Aquila, partita assolutamente da vincere contro il fanalino di coda del campionato.

TENNIS – SERIE B

4° giornata

SC MONTECATINI – TC LECCO

Braccini – FRANZINI 4-6 6-1 6-2

GIUDICI – Bindi 6-3 6-0

Florig. – GARCIA 6-0 7-6

Balducci – CONSONNI 6-4 6-0

GARCIA/GIUDICI – Braccini/Florig 6-4 6-2

CONSONNI/FRANZINI – Balducci/Bindi 3-6 6-2 10-6