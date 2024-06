Tennis Serie B1. Il Tennis Club Lecco vince, sarà finale con Milano

Battuto per 4-0 il Tennis Club Perugia

Settimana prossima la sfida contro il Tennis Club Milano

LECCO – Il Tennis Club Lecco del capitano Luca “Tato” Bonacina non ha avuto problemi a superare il Tennis Club Perugia nel primo turno dei play-off. I lecchesi hanno sfruttato il vantaggio del fattore campo – quattro vittorie e zero sconfitte in casa – per chiudere rapidamente il match e ora puntano alla sfida del secondo turno di settimana prossima contro il Tennis Club Milano, in palio la promozione in Serie A2.

Bonacina schiera la formazione tipo con Ottaviano Martini, Tommaso Vola, Nicolò Consonni e il francese Luca Sanchez. La squadra perugina si presenta in formazione rimaneggiata, senza l’aiuto dello straniero di turno, col solo Di Natale a tirare la carretta. I lariani però sul campo di casa sono veramente inarrestabili e, per la quarta volta in altrettante partite, chiudono il match già alla fine dei singolari, tutti vinti.

Avendo messo in ghiaccio la partita già al termine dei singolari, i doppi non sono stati disputati e il match si è concluso con un 4-0 in favore del Tennis Club Lecco.

“Ci avrei messo la firma per un punteggio così – dichiara il capitano Bonacina – abbiamo giocato un ottimo match e mandato un messaggio a Milano. Loro sono sicuramente forti ma noi sul nostro campo di casa abbiamo perso solo due doppi, a risultato già acquisito. Vedremo di mettergli pressione giocando la prima in casa nostra, per poi giocarcela da loro”.

La partita d’andata della finale si giocherà a Lecco domenica 30 luglio. Il ritorno sarà sui campi del Tennis Club Milano, domenica 7 luglio.

SERIE B1 | TC LECCO – TC PERUGIA 4-0

Play off – 1° turno

– MARTINI – Campese 6-1 6-3

– CONSONNI – Fornaci 6-4 6-1

– VOLA – Betti 6-1 6-2

– SANCHEZ – Di Natale 6-3 7-5