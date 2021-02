Terza vittoria per il Lecco nel campionato under 19. I blucelesti in vetta alla classifica

I blucelesti hanno espugnato questa mattina il campo del San Carlo Sport per 2-5

Restano così in vetta alla classifica a punteggio pieno

LECCO – Terza giornata per il girone C del campionato Under 19 Nazionale e terzo successo per il Lecco di mister Pablo Parrilla.

Campo dalle dimensioni ridotte e milanesi molto tonici, questi i due principali ostacoli che con cui hanno dovuto fare i conti Ferraro e compagni, soprattutto nella prima frazione di gioco. Nel primo tempo infatti i blucelesti faticano a prendere le misure agli avversari e a metà frazione sono sotto 2-0. Uno schema su calcio d’angolo consente poi a Ferraro di accorciare le distanze. Nel finale proprio Ferraro spreca l’occasione del pareggio calciando alto un tiro libero, ma una conclusione di Bianco su assist di Pizzera, vale comunque il 2-2 di metà gara.

Nella ripresa il Lecco inizia a giocare come sa e Ferraro, con un rasoterra da fuori area, riscatta il precedente errore siglando il sorpasso lecchese. Da qui in poi il Lecco si stabilisce nella metà campo avversaria e trova il 2-4 con Pizzera servito da Mentasti. La quinta e ultime rete di giornata è invece opera di Riccardi al termine di un’azione corale. Domenica prossima, 7 marzo, esordio casalingo al Palataurus contro l’Olympic Morbegno.