Trofeo Lanfritto-Maggioni, il Lieto Colle vince la quinta prova

A Cernusco Lombardone, domenica mattina, oltre 800 atleti in gara

Niente da fare per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che aveva vinto la quarta prova nel 2023

CERNUSCO LOMBARDONE – Domenica mattina sui prati adiacenti al campo sportivo di Cernusco Lombardone oltre 800 atleti hanno gareggiato per il Trofeo Lanfritto-Maggioni (Esordienti 10/Ragazzi/Cadetti f/m), in gara anche gli Esordienti 5/8 e gli Assoluti (cross corto) che non concorrevano al trofeo.

Nella prima edizione del trofeo biennale consecutivo (1974/75) aveva vinto l’Atletica Mariano Comense, che aveva rivinto la 2^ prova nel 1975/76 conquistando definitivamente la 1^ edizione del trofeo. Sono state 10 le società a vincere il trofeo biennale consecutivo: ben 5 trofei per il Cs Cortenova, 3 trofei per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 2 trofei per Premana, 1 trofeo per Mariano Comense, Bellano, Atletica Brianza, Comense, San Maurizio, Virtus Calco, Merate.

Nel 2024 la 5^ prova della 19^ edizione del trofeo organizzata dalla Polisportiva Cernusco Lombardone e dal Comitato Como/Lecco, dedicato ai due giovani Attilio Lanfritto e Giorgio Maggioni morti durante un allenamento, ha visto il successo del Lieto Colle con 5384 punti, al secondo posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 3667 punti, a chiudere il podio il Gs Bernatese con 2940 punti. Bene le altre società lecchesi: 4^ l’Atl 87 Oggiono con 2752 punti, 6^ Cs Cortenova con 2258 punti, 7^ Atletica Merate Promoline con 2045 punti, 8^ Premana con 2025 punti, 9^ Atletica Cassago con 2016 punti, 10^ Team Pasturo con 2008 punti.

Successo di Maissara Iwena e Sofia Piazza

Sei categorie in gara per il trofeo. Nella categoria Ragazze vince Maissara Iwena (Cs Cortenova), Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince la categoria Cadette.

Nel cross corto vincono Martina Bilora e Mustafà Belghiti

3km per la gara Assoluta femminile, a vincere è Martina Bilora (Gs Orecchiella Garfagnana) con 10’42”, al maschile (4km) a vincere è stato Mustafà Belghiti (Asd Sicilia Running) con 12’23”.

Tutti i vincitori del trofeo e i lecchesi nella top ten

Esordienti f/m

1^ Arianna Novati (Cantù Atletica), 7^ Ginevra Papa (Atl Cassago), 8^ Ginevra Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Marta Amadini (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Andrea Carpani (Gp Santi Nuovo Olonio), 3° Cesare Tarchetti (Merate Atl Promoline), 4° Simone Bergamini (Team Pasturo).

Ragazze/i

1^ Maissara Iwena (Cs Cortenova), 6^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova).

1° Luca Tunesi (Atl Alto Lario), 3° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 5° Lucio Arienti (Up Missaglia), 6° Tristan Lamperti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Davide Gerosa (Atl 87 Oggiono), 10° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova).

Cadette/i

1^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Anna Riva (Pol Mandello), 6^ Vanessa Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Giordano Contigiani (Gs Bernatese), 2° Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), 3° Federico Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4° Nicola Spano (Cs Cortenova), 5° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 8° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 10° Daniele Arlati (Merate Atl Promoline).

Tutti i primi tre premiati nelle categorie Assolute

Allieve/i

1^ Elisa Tarca (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Denise Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Serena Mascheri (Cs Cortenova).

1° Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Andrea Minotti (Atl Mariano Comense).

Juniores f/m

1^ Irene Maria Rossi (Atl Vis Nova Giussano), 2^ Letizia Zelante (Pol Intercomunale), 3^ Elena Brenna (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Lukas Fritz (Atl Riccardi Milano 1946), 2° Matteo Civati (Atl Triangolo Lariano), 3° Nicolò Vergottini (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Promesse/i

1^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 3^ Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Martino Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Nicola Castellazzi (Pol Libertas Cernuschese), 3° Filippo Moscatelli (Atl Mariano Comense).

Seniores f/m

1^ Martina Bilora (Gs Orecchiella Garfagnana), 2^ Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como), 3^ Aurora Invernizzi (Team Pasturo).

1° Mustafà Belghiti (Asd Sicilia Running Team), 2° Davide Perego (Falchi Lecco), 3° Andrea Casati (Merate Atl Promoline).

Master 35

1^ Antonella Sirtori (Als Cremella), 2^ Elisabetta Arrigoni (Cs Cortenova), 3^ Monica Cagliani (Go I Gamber De Cuncuress).

1° Manuel Sella (Pol Libertas Cernuschese), 2° Giorgio Marinoni (Atl Osg Guanzate), 3° Ivan Panzeri (Pol Moving SSD).

Master 45

1^ Silvia Invernizzi (Cs Cortenova), 2^ Alessandra Arcuri (Gsa Cometa), 3^ Roberta Caverio (Team Pasturo).

1° Ernesto Paolo Ratti (Team Pasturo), 2° Fausto Rizzi (Premana), 3° Carlo Sella Moeno (Pol Libertas Cernuschese).

Master 55

1^ Daniela Gilardi (Sev Valmadrera), 2^ Donatella Rota (Pol Pagnona).

1° Massimiliano Spano (Cs Cortenova), 2° Stefano Sala (Amici Dello Sport), 3° Massimo Spada (Pol Libertas Cernuschese).

Master 65

1° Claudio Incagliato (Us San Maurizio), 2° Giovanni Civillini (Sev Valmadrera), 3° Modesto Tagliaferri (Pol Pagnona).