Trofeo Mini Vanoni, Francesco Gianola vince la gara degli Allievi

6^ prova Coppa Lombardia di corsa in montagna

2^ e 3^ Ilaria Artusi e Caterina Ciacci nella gara delle Allieve

MORBEGNO – Organizzata del Gs Csi Morbegno, domenica mattina, si è corsa l’edizione 2024 del Trofeo “Mini Vanoni”. Al via dagli Esordienti fino agli Allievi, per la gara valida per la 6^ prova della Coppa Lombardia Giovanile di corsa in montagna dai Ragazzi fino agli Allievi.

Ben 386 atleti, per i lecchesi 36 per Premana, 8 per Pasturo e 4 per Cortenova. 30 le società e a vincere con ben 1575 punti i padroni di casa del Gs Csi Morbegno. Solo 26 punti di distacco per la Polisportiva Albosaggia con 1549 punti, chiude il podio con 998 punti per l’Atletica Valle Brembana. Le nostre società chiudono al 5° posto Premana con 889 punti, 12° posto il Team Pasturo con 208 punti, al 22° posto il Cs Cortenova con 57 punti.

Nella classifica finale della Coppa Lombardia giovanile di corsa in montagna, dopo 6 tappe (Premana, San Pellegrino, Valbrembilla, Prosto, Darfo, Morbegno), a vincere sono stati gli orobici dell’Atletica Valle Brembana con 2361 punti, al 2° posto la Polisportiva Albosaggia con 2072 punti, chiude il podio al 3° posto Premana con 2040 punti. Bene anche Cs Cortenova al 5° posto con 974 punti, 11° posto Team Pasturo con 387 punti, 31° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 28 punti.

Tre podi individuali per i lecchesi: vince Francesco Gianola (Premana) per la categoria Allievi; 2^ l’introbiese Ilaria Artusi (Atletica Bracco) e 3^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova) entrambe della categoria Allieve. Bene gli altri atleti lecchesi nel top five: nella categoria Allievi 4° e 5° posto per Moris Gianola (Premana) e Federico Orlandi (Team Pasturo), nella Allieve 5^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), tra i Cadetti 4° posto di Leonardo Milesi (Team Pasturo).

I vincitori e tutti i lecchesi in gara